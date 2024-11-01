Z世代無辜躺槍！德雇主指責員工每年請近20天病假害慘經濟

根據調查，德國員工每年請近20天病假。（示意圖，與本新聞無關，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國昔日被譽為歐洲經濟火車頭，近年經濟形勢嚴峻，儘管今年第三季經濟成長季增0.2%，勉強逃過定義為連續2季萎縮的技術性衰退窘境，仍面臨出口下滑、能源價格飆升、產業競爭力減弱等問題。德企高管示警，員工每年請近20天病假正在損害競爭力，加劇經濟困境，尤其是「不願工作、懶惰」的年輕員工就是問題根源之一。

《財星》雜誌報導，德國正陷入結構性危機，包括出口下降、能源價格飆升、最重要產業競爭力減弱。但德國最大企業的老闆們卻認為，真正的問題是員工請病假次數太多，德國人病假天數幾乎是英國的四倍，這為令人尷尬的「歐洲病夫」綽號賦予了全新的含意。

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根據德國最大的健康保險基金Techniker Krankenkasse （TK）的研究顯示，2023年員工因病缺席天數為19.4天，創歷史新高。2024年前9月平均病假天數為14.3天，估計今年可能會再創紀錄。

德國研究型製藥公司協會（VFA）表示，如果沒有高於平均的病假天數，德國經濟 2023 年將成長 0.5%，而不是萎縮 0.3%。VFA 稱，這意味著德國員工偏高的病假天數，對去年德國經濟造成約260億歐元的損失。

一位不願透露姓名的製造業高管告訴英國《金融時報》，員工「完全不願意」理解幫助國家經濟繁榮應該作出的犧牲。他特別指出，「不願工作、懶惰」的年輕員工就是特殊問題所在，「每個人都很想知道為什麼德國是歐洲病夫」。

鋼鐵鍍鋅企業Coatinc 執行長尼德斯坦（Paul Niederstein） 在德國擁有約600 名員工，在其他地方擁有900 名員工。他說，高缺勤率是員工「被寵壞了、太自信」的現象。

TK健康管理專家韋納（Albrecht Wehner）反駁，將國家經濟問題歸咎於感冒和流感病例的增加，過於短視。感冒難以避免，而且通常只會持續幾天，心理健康病例的急劇增加才是問題所在。

德國最大工業工會 IG Metall 的董事會成員 Hans-Jürgen Urban 也說，企業員工的病假天數增加應被視為一個警訊，表明員工面臨大量潛在壓力，任何抱怨員工缺勤率偏高的人都必須尋找根本原因，「問題大都出在工作場所本身」。

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