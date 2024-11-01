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美10月非農就業僅增1.2萬人、近4年最差 罪魁禍首有兩名

2024/11/01 21:08

10月非農就業人數僅增加1萬2000人，較9月大幅下降，是自2020年12月以來的最小漲幅。（彭博）10月非農就業人數僅增加1萬2000人，較9月大幅下降，是自2020年12月以來的最小漲幅。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國勞工統計局週五（1日）報告稱，10月非農就業人數僅增加1萬2000人，較9月大幅下降，低於道瓊預估的10萬人，這是自2020年12月以來的最小漲幅。

由於颶風風暴的影響和波音公司嚴重的勞動力僵局抗爭，削弱了企業招聘計劃，10月的就業創造放緩至2020年底以來的最低水準。

在報告敘述中，美國勞工統計局指出，製造業總共損失4萬6000 個職位，而波音大罷工就可能導致製造業減少4萬4000個工作崗位。除此之外，報告還指出了颶風海倫和米爾頓的影響，但表示「不可能量化風暴對就業總數的淨影響」。

不過，失業率維持在4.1%，符合預期。更廣泛的失業率指標（包括因經濟原因從事兼職工作的工人），也保持在7.7% 不變。

此外，勞工統計局表示，本月平均時薪成長0.4%，略高於預期，但12個月成長4%符合預期。每週平均工作時間穩定在34.3小時。

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