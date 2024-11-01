晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

海外實驗室挹注業績 閎康Q3每股獲利2.87元

2024/11/01 19:50

閎康董事長謝詠芬。（資料照，記者洪友芳攝）閎康董事長謝詠芬。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）公布2024年第三季財報，受惠產品組合優化及海外市場高毛利業務的挹注，毛利率攀升至36.34%，年增2.41個百分點，稅後淨利1.91億元，年增10.09%，因增資增加流通在外股本，單季每股稅後盈餘2.87元，優於去年同期2.68元；今年前三季累計稅後淨利5.48億元，年增3.09%，每股稅後盈餘8.28元。

閎康第三季營收13.45億元、年增10%，在產品組合優化及海外市場高毛利業務的挹注下，毛利率攀升至36.34%、年增2.41個百分點，稅後淨利1.91億元、年增10.09%，雖因增資增加流通在外股本，但單季每股稅後盈餘2.87元，優於去年同期2.68元，保持成長態勢。

閎康今年前三季營收為38.19億元、年增6.75%，稅後淨利5.48億元、年增3.09%，每股稅後盈餘8.28元。

閎康表示，公司在海外市場的布局持續擴大，自2019年在名古屋設立首座日本實驗室以來，受惠日本政府積極扶植半導體產業的政策，加上國際大廠在日本的資本支出增加，帶動對半導體檢測的需求，閎康日本實驗室業績明顯成長，表現持續優於公司平均水準。

閎康指出，為進一步強化在日本市場的競爭優勢，公司預計提前在2024年底啟用北海道實驗室，較原定2025年第一季的計畫大幅提前。

主要是為了因應日本客戶對2奈米製程檢測分析日益增加的需求，預計2025年來自日本市場的營收也將會呈現明顯成長。

另外，閎康上海實驗室因中國提高自製比率商機，市場需求暢旺；來自北美四大雲端CSP客戶及其相關供應鏈，也持續要求閎康提供最先進的即時服務。

閎康表示，隨著生成式AI應用的快速發展，帶動GPU與ASIC等AI晶片需求大幅成長，這些高階晶片普遍採用先進製程與先進封裝技術，以達到高效能運算的目標。但現行主流的FinFET架構對於漏電流控制的能力已然不足，因而需改為GAAFET架構，架構的轉變需不斷嘗試不同的材料及參數，隨著晶圓代工龍頭廠計劃在2奈米製程導入新架構，預計將為半導體檢測廠商帶來大量的材料分析（MA）與故障分析（FA）需求。

同時，先進封裝技術也快速演進，由於CoWoS和FOPLP等先進封裝技術涉及多晶片整合，也需要更高精度的檢測技術來確保產品可靠性。展望後市，閎康將持續深耕海外市場，並透過提供高品質的檢測服務與技術創新，滿足客戶對先進製程、先進封裝檢測的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財