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遠東集團董事長徐旭東 獲頒淡江大學名譽博士

2024/11/01 19:01

遠東新（1402）董事長徐旭東明（2日）將出席淡江大學74週年校慶大會。（遠東新提供）遠東新（1402）董事長徐旭東明（2日）將出席淡江大學74週年校慶大會。（遠東新提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新（1402）董事長徐旭東明（2日）將出席淡江大學74週年校慶大會，預計由校長葛煥昭頒贈名譽博士學位，此為2002年交通大學（現陽明交通大學）之後，徐再次獲得大學頒贈名譽博士學位，集團旗下10大上市、上櫃企業的經營團隊屆時也將共襄盛舉。

觀察遠東集團轄下10大產業當中，包括10家上市（興）櫃公司，集團企業共計達243家，資產總額逾3兆元，每年營業額達7000億元以上，員工總數超過5.7萬人，透過近年來不斷地投資拓展，進行產業的垂直與水平整合，營運觸角已擴大至世界各地，更進一步加碼投資台灣，在主要都會區推動土地資產活化計劃。

據了解，徐旭東此次取得淡江大學名譽博士學位，是校方肯定其為國內做出貢獻，包括學術、專業上有特殊成就，促進文化交流，同時為該校發展功不可沒，淡江大學現以「AI+SDGs=∞」為校務發展願景，與遠傳電信（4904）共同打造「5G元宇宙淨零碳排校園」，建立全台首座「校園永續雲」，並籌組「淨零轉型聯盟」，協助產業進行「淨零與智慧雙轉型」。

此外，遠東集團也攜手淡江大學，開設「新資訊安全學程」培育相關人才，朝著「在地國際、雲端智慧、永續未來韌性大學城」的目標邁進。而擔任亞洲水泥（1102）總經理的淡江大學董事李坤炎，因感受到AI的力量，認為需要藉由全員培力、提升附加價值，運用「AI＋跨域」產學合作的策略，透過「AI人才培訓方案」實現產業智慧轉型，皆有利於台灣社會邁向人工智慧新時代。

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