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台中金手獎選拔結果出爐 20家廠商獲選

2024/11/01 19:12

第23屆台中市金手獎選拔結果出爐。（記者黃旭磊攝）第23屆台中市金手獎選拔結果出爐。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕第23屆台中市金手獎選拔結果出爐，20家工業、建材及食品製造商從60多家競爭者脫穎而出，市長盧秀燕頒獎前提到，金手獎舉辦24年來只有4百多家得獎，「非常、非常、非常」困難拿獎，要進入得獎廠商協進會可說是「奧斯卡最佳男女主角」，經營表現穩健卓越。

頒獎典禮今天在台中市府集會堂舉辦，第18屆金手奬得獎廠商協進會理事長白政忠、第19屆理事長郭元瑾及數百名獲獎廠商代表到場，盧秀燕頒獎表揚業者時，不少員工搶上台與老闆合影，會場充滿歡笑與掌聲，立法院經濟委員會立委楊瓊瓔、台中市議員劉士州恭賀業者。

盧秀燕表示，金手獎是台灣少數由地方政府主辦經濟獎項，有「台灣經濟奧斯卡獎」稱號，要得獎非常、非常、非常困難，廠商需經過資格、書面及實地審查等三審關卡，其中，資格審查要3年內，至少兩年稅前稅後必須賺錢（有稅後淨利），且最近一年內不能有累積虧損及退票紀錄。

金手獎創立於2002年，24年來選出411家廠商有「隱形冠軍」稱號，白政忠致詞稱，今年有60多家工具機、自行車等業界參選，中台灣百工百業合作發展創新典範，像彩虹一樣匯聚多元力量共同繽紛戰鬥。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，本屆獲獎名單包括分為伯鑫工具、瑩信工業、共茂工業、小林機械、商景企業、鎂格納精密工業、三久建材工業、金展精密科技、富荃工業、元駿國際、潭佳精密科技、久隆機械工業、昌澤機械、偉益紙器工業、倡明電機、世裕精密、丰丹嚴選本舖、一騏發興業、鋐穎機械及良豐機械公司。

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