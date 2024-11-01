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「喬王」進軍線上課程！王金平親授「溝通協調」心法

2024/11/01 19:15

「喬王」王金平準備在線上開班授課。（擷取自「ShiFu師父」官網）「喬王」王金平準備在線上開班授課。（擷取自「ShiFu師父」官網）

〔即時新聞／綜合報導〕被外界封為「喬王」的立法院前院長王金平進軍線上課程，將整理40年的從政經驗，傳授溝通協調心法，更是首次解密九月風雲、太陽花學運等真實事件的協調過程。消息曝光後，引起網友熱議。

一名網友在Dcard以「王金平真的開課了」發文表示，「去年台灣迷因發文以為是開玩笑，我媽還說那是詐騙，結果前幾天看到問卷，再來就看到開課資訊，太誇張了。」

根據王金平的課程網頁顯示，「台灣政壇公道伯」王金平從政40年，擔任院長17年，總共主持799次協商，成功率高達77%，將擔任講師開啟「溝通協調」的線上課程。

王金平在預告片中對鏡頭說道，「很多人說我很會『喬』事情，有人叫『喬王』，其實『喬』就是溝通、談判、協調，是一種把事情處理好的能力，美國總統為了預算，要跟國會喬；南北韓為了和平，也要喬。你在外面做工作，還是去市場買菜，也都需要喬。學會談判協調，你的人生會完全不同！」

王金平將在課程中傳授溝通協調的高手思維，淬鍊出溝通協調底層方法論，幫助會員應對各種衝突場景，並拆解九月風雲、太陽花學運、核四存廢案等真實案例，學習溝通協調的實戰技巧。

目前課程已在線上平台開放預購，限時預購價3080元，開課時間為2025年1月22日，課程時長2.5小時，截至11月1日已有2263人報名加入。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「以為是詐騙，結果真的是喬王王金平」、「他之前本來就老師，不意外吧」、「他確實很能喬吧，政治經歷這麼豐富，這些年都在立法院跟一些瘋子交涉」、「王金平當立委44年、立法院長17年，這個紀錄前無古人，後面應該也無法有來者，政治手腕強得跟鬼一樣，應該只小輸李登輝」。

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