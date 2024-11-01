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集邦：全球LED顯示器市值規模 6年複合成長率7％

2024/11/01 18:07

集邦指出，近年隨著Micro LED（微發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）技術演進，新興應用場景持續增加。（記者方韋傑攝）集邦指出，近年隨著Micro LED（微發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）技術演進，新興應用場景持續增加。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕今年LED顯示器市場持續小幅成長，全球區域當中尤以亞太地區表現較為良好，長期來看也將維持上升趨勢，集邦（TrendForce）研究經理余彬預估，2028年全球LED顯示器市值規模可望達到102億美元（約新台幣3255億元），2023年至2028年的年均複合成長率達到7%。

余彬觀察，目前LED顯示器仍以中國作為全球主要的製造基地，以市場推廣的角度來看，產業正在朝向開發中市場的第2階段邁進，而客戶結構在此過程當中也開始發生變化，LED顯示器的價格在過去20年持續下跌，客戶群體數量上升，從政府、大型企業客戶往中小型客戶拓展，未來不排除到直接面向消費者市場的可能性。

余彬提到，LED顯示器過去的傳統應用包括企業會議空間、安防監控、零售與展覽、公共區域、交通與戶外廣告等場域，近年隨著Micro LED（微發光二極體）、Mini LED（次毫米發光二極體）技術演進，新興應用場景持續增加，如LED一體機、虛擬拍攝、電影院與家庭劇院等，未來仍存在成長空間。

觀察台系LED業者今年前3季表現，富采（3714）合併營收188.8億元，較去年同期成長12.85%；億光（2393）合併營收160.19億元、年增19.66%；華興（6164）合併營收6.32億元、年增18.1%，除了傳統消費性電子產品，業者正在擴大植物照明、醫療不可見光、冷鏈照明等利基型產品貢獻，帶動產業走出營運低谷。

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