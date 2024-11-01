台積電市值登2兆美元「不可避免」專家點出時間、條件和原因

從台積電的客戶名單有助說明其處於領先地位的關鍵優勢。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電目前市值約為9770億美元（台幣31.2兆元），預計將很快超過1兆美元。專家Danny Vena在金融和投資顧問媒體The Motley Fool撰文表示，看好台積電在2028年初市值可望登上2兆美元（台幣63.8兆元），但每年必須將營收增加至約1830億美（台幣5.84兆元）元，才能圓夢。

全球最有價值的7家公司中有6家來自美股七雄，這些公司都與人工智慧有著密切關係。蘋果公司以4兆美元位居榜首，輝達、微軟和Alphabet市值分別為3.2兆美元、3兆美元和2.16兆美元。

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Vena表示，雖然預測台積電將很快有成為晉升兩兆美元俱樂部成員為時過早，但該公司擁有成功的所有特徵。人工智慧的持續成長，支撐複雜演算法的先進半導體的需求爆炸性成長。作為全球最大的代工廠，台積電是全球最大的下一代處理器供應商，因此它躋身這個享有盛譽的俱樂部，似乎是「不可避免的」。

台積電收入的加速成長有助於說明未來的機會，根據華爾街預測，台積電預計2024年營收將達894.1億美元，預期市銷率 （P/S）約為10.9。假設本益比保持不變，台積電每年必須將營收增加至約1830億美元，才能支持2兆美元的市值。該公司的前景意味著2024年全年成長約29%，華爾街也同意這一觀點，分析師預計2024年和2025年營收將分別成長29%和26%。如果該公司能夠克服這些障礙，到2028年初，其市值可能會達到2兆美元。

從台積電的客戶名單有助於說明其處於領先地位的關鍵優勢，因為包括輝達、安謀、超微、博通和蘋果等行業領導者都是台積電的大客戶。

此外，雖然智慧型手機中使用的處理器曾經佔據台積電的大部分收入，但高效能運算（HPC）和人工智慧現在佔台積電收入的51%。台積電生產了全球約90%最先進的半導體，這可能會繼續推動其以人工智慧為中心的成長。

作為全球最大的半導體代工廠，台積電在人工智慧的進步中發揮著至關重要的作用。在生產世界上最受歡迎的人工智慧處理器方面，沒有任何競爭對手能夠與它所擁有的技術優勢相提並論。

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