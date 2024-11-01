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台達電提升智慧製造業務量 中壢創新中心1月完工

2024/11/01 17:17

電源供應器大廠台達電持續攜手客戶，共同推動智慧製造的升級轉型。（台達電提供）電源供應器大廠台達電持續攜手客戶，共同推動智慧製造的升級轉型。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續攜手客戶，共同推動智慧製造的升級轉型，為打造技術交流與解決方案平台，旗下中壢創新中心預計2025年1月完工，鎖定國內供應鏈商機，目標為製造業注入全新動能，並將持續拓展集團的技術實力與服務領域的業務能量。

台達電智能製造解決方案發展部研發總監楊應龍指出，製造業正在面臨人口紅利消退、產業外移、去全球化等多重挑戰，工廠數位化、智能轉型勢在必行。對此，集團已釋出智能製造套裝解決方案（Solution Pack），以「分散式製造、集中式管理」為目標，協助汽車電子、網通伺服器、3C家電行業的電子組裝業者導入軟硬體整合架構。

觀察台達電製造業客戶所面臨的痛點，絕大多數為新産品導入時程過長、出貨前的生產履歷難以追溯、品質異常原因難以查找與驗證。對此，楊應龍認為，在集團的解決方案推行之下，客戶將得以確保機聯網基礎穩固，原先單機、産線自動化的工廠能進一步轉換為具備智能數位化的智慧工廠，獲得標準化、模組化的高品質系統，提高市場競爭力。

在台達電中壢創新中心明年1月完工之前，位於中國東莞的創新中心已於今年第4季啟用試行，以可視化看板即時遠端監控機台及產線的運作狀態，目標成為提供客戶操作驗證、教育訓練的重要據點，助攻製造業實現生產排程規劃、品質監控、履歷追溯，促進與設備終端用戶及系統整合商之間的交流。

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