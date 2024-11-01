日系車「泰」疲弱 1：40銷量被一家中國車企打趴

日本豐田和日產汽車將在全球需求疲軟、減產和激烈競爭背景下發布財報。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博資訊指出，日本汽車製造商雖然在東南亞等新興市場仍佔據主導地位，但在過去3年中，他們的優勢逐漸被中國競爭對手侵蝕。

彭博指出， 在泰國，中國汽車製造商主導著電動車銷售，僅比亞迪一家就佔據總銷量的40%，而日本品牌仍不足1%。

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日本豐田汽車和日產將在全球需求疲軟、減產和激烈競爭背景下發布財報。日本汽車製造商的利潤成長可能在2025和2026會計年度陷入停滯，報導指出，東南亞和中國的銷售可能持續疲軟。

市場普遍認為，豐田第2季度營業利潤可能出現兩年來首次下降，因為除歐洲以外的所有地區的盈利均出現下降。豐田產量因車輛測試醜聞、銷售費用上漲以及對供應商的支持而受到損害。

預測顯示，日產汽車的季度營業收入可能下降66%。通膨、主要市場銷售疲軟，以及競爭加劇對利潤造成了壓力。

另一個令車企擔憂的是川普計劃在贏得美國總統大選後，將非美國製造的車輛排除在稅收減免之外，這對亞洲汽車出口將造成衝擊。

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