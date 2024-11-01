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員山地熱探勘 經長郭智輝：若成功對台灣是非常棒的成就

2024/11/01 16:39

經濟部長郭智輝表示，員山一號井還在測試中，4千到6千公尺的地熱，在世界上還是比較新的技術，如果能成功對台灣而言是非常棒的成就。（資料照）經濟部長郭智輝表示，員山一號井還在測試中，4千到6千公尺的地熱，在世界上還是比較新的技術，如果能成功對台灣而言是非常棒的成就。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕中研院跟中油的開發團隊正在宜蘭縣員山鄉開鑿一口深度4千公尺的地熱井，民進黨立委陳冠廷今日下午質詢指出，政府原先預估2025年地熱發電要達到200MGW，但到2022年只有5MGW，關切地熱開發進度及未來目標，對此，經濟部長郭智輝表示，員山一號井還在測試中，4千到6千公尺的地熱，在世界上還是比較新的技術，還需要觀察，如果能成功對台灣而言是非常棒的成就。

陳冠廷表示，台電2030年總發電2821億度，地熱發電的容量最少50％前提下，一年可生產逾1752億度，未來台灣地熱若能再增加第二井，對於再生能源、重大產業如台積電等需要綠色能源，會有很大的幫助，政府原先預估2025年地熱發電要達到200MGW，但到2022年只有5MGW，未來的計畫目標為何？

郭智輝表示，員山一號井的地熱探勘，是在探勘地心的狀況，確認這個井值不值得再開鑿，現在沒有那麼確切的把握，可以把數字寫得非常精準，因此送到立法院的數字寫的比較保守。

郭智輝說，一般地熱是1千公尺，谷關到寶來、關子嶺也是淺層的地熱，有溫泉的地方大部分都是淺層，若是要像這次測試4千到6千公尺的地熱，在世界上還是比較新的技術，還需要去觀察，如果能成功對台灣而言是非常棒的成就。

郭智輝指出，若挖到4千公尺，出來的水不夠熱，不能夠作為地熱發電所用，這個就變成沉默成本，以美國資料來看，地熱開發的成本1度電要14元，如果非常精準開發，有機會能得到較可以接受的成本，至於多少錢只能預估而已。

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