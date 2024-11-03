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熱門概念股》綠電

2024/11/03 07:33

AI快速發展下，綠電需求大增。（資料照）AI快速發展下，綠電需求大增。（資料照）

綠色能源概念股是什麼？

經濟部長郭智輝說要從菲律賓進口綠電，突顯綠電這行業在當前全球經貿生態的重要性。

在全球氣候變遷衝擊下，各國政府積極推動能源轉型，淨零碳排的趨勢帶動綠電需求大幅成長，增加綠電供給也因此成為能源轉型最迫切解決的議題。近年AI（人工智慧）快速發展，包括輝達（NVIDIA）、亞馬遜（Amazon）等國際大廠紛紛來設資料中心，加上台積電（2330）持續擴產，電力需求大增，美國在台協會（AIT）處長谷立言先前接受專訪時指出，有很多半導體客戶要求「一定要由百分之百再生能源或綠能來製造」，台灣面臨水電供應的問題引發各界關注。

輝達執行長黃仁勳回台投資條件開出要100億度綠電條件，經濟部長郭智輝近日在立法院答詢時表示，「我們可以給他」，隨後補充，黃仁勳並非現在就要100億度綠電，經濟部有跟世界大廠互動，了解對方何時需要多少電力，「但電不是開關打開來就有，需要創電，而綠電包括風力、太陽光電、地熱、氫能轉換等」。

郭智輝指出，2026年台灣綠電發電量可達到550億度，目前約有200億度，絕對足夠，其他需要綠電的研發中心、數據中心也可支應，綠電主要來自風電和部分太陽光電，其中風電約為2.5GW。根據經濟部規劃，2030年再生能源佔比應達27至30％，能源署統計，2023年再生能源佔比為9.5％，郭智輝則透露，綠電現在佔比約16％。

法人表示，綠能族群一直有各種題材，從AI電力需求、美國基礎建設、台電強韌電網等，近期更有中東緊張局勢導致油價上漲、台電工業電價調升等，相關題材長期以來一直都在。進入Q4，市場會開始以未來獲利來推估明年股價表現，建議到年底前可以慢慢佈局，以中長線的角度去操作。

相關個股

1.雲豹能源（6869） 收盤價209元 週漲幅-2.79％

輝達黃仁勳今年6月初來台，演講期間黃仁勳透露，輝達有意擴大投資台灣，打造超級電腦中心，其中綠電採購的對象之一就是雲豹能源，帶動公司股價一路狂飆。

雲豹能源在全台太陽能光電開發建置量超過600MW，日前斥資約2.76億元併購寰宇第一，取得100MW嘉義漁電共生案場，Q4將開始施工、認列營收，預定2026年完工同時雲豹也積極拓展海外市場，包括菲律賓、泰國、印尼和緬甸等，目前的進度來看菲律賓最快，案場容量約500MW至1GW，預計未來2年內會開發完成。

雲豹發言人日前指出，Q4將開始轉供半導體客戶綠電、轉攻度數相當大，可有效挹注Q4營收獲利，如果以單年度來計算，今年綠電銷售將達1.7億度電，明年預計可達約3到4.5億度。

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2.森崴能源（6806） 收盤價119.50元 週漲幅-3.24％

森崴能源今年進入台電二期離岸工程施作認列收入的高峰，2023年已認列約24％工程款，剩餘65％將在今、明兩年認列，下半年營收有望再創新高。

森崴有售電題材，子公司富威電力是首批完成綠電交易的民間售電公司，證券交易所有價證券上市審議委員會14日審議通過富威電力（6994）初次申請股票上市案，正待證交所董事會核議。

台灣董事學會與企業發展研究中心先前公佈2024年「外資精選台灣百強榜單（TaiwanFINI100）」，模擬全球機構法人投資策略，透過市值、外資持股變動、企業基本面及永續面等多維標準，篩選出年度百強企業森崴是唯一入榜的綠能企業，顯示出能源轉型下，綠電的發展潛力。

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3.泓德能源（6873） 收盤價231.50元 週漲幅1.31％

在經歷創新板1年後，泓德今年9月下旬改列一般板上市，公司海內外佈局完整，業績表現穩健、展望佳，下半年營收有望「月月增、季季高，並在Q4迎來全年高點，年營收上看百億元。隨著Q3營收攀高，獲利也將跳升，法人預估，泓德能源今年可望賺進一個股本，營收、獲利同步寫歷史新高紀錄，海外業績挹注之下，明年全年營收仍有20到30％的高成長。

泓德能源董事長謝源一先前接受媒體專訪時表示，泓德在台灣的光電建置量超過400MW，開發量體則超過1.5GW，日本目標開發量體為510MW，澳洲是目標超過400MW，菲律賓則是1GW。儲能方面，台灣開發量體約550MW，日本、澳洲分別是1.2GW、1.6GW，菲律賓是1GW。

謝源一也提到，泓德目前的開發能見度已達2026年，2024年至2026年國內在手工程訂單太陽能預估達450億元、儲能150億元，三年合計訂單達600億元，而今年下半年將先認列嘉義義竹與台南七股案場，開發容量分別是119MW、30MW，將依工程進度逐步認列業績，將有助於下半年營運爆發。

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