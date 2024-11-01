老農賣農地遭課120萬土增稅嚇到睡不著 稅務局教一招省下120萬

新竹市1名王姓老農出售農地遭課120萬土增稅嚇到睡不著，稅務局教一招後省下120萬。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市王姓老農今年8月出售一筆前溪段農地，結果收到稅務局120萬元的土地增值稅繳納單，老農擔憂付不出土增稅，幾乎無法入睡，經求助稅務局，稅務人員發現老農的農地適用免稅不課徵，透過補申請取得免稅證明後，省下120萬元土增稅，讓老農終於可以安心睡覺了。

新竹市稅務局表示，依土地稅法第39條之2第1項規定，農業用地作農業使用移轉予自然人得申請不課徵土地增值稅，在申報土地增值稅時，須在土地增值稅申報書勾選註明農業用地字樣提出申請。若土地所有權人忘記申請，可在土地增值稅繳納期限屆滿前補行申請，如果逾期就不得再申請。

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經查，王姓老農8月出售農地時，忘記在土地增值稅申報書勾選申請農地不課徵，結果被按一般用地稅率課徵土地增值稅，稅務局檢視案件後發現，該筆稅單尚在繳納期限內，於是輔導老農補提出申請農地不課徵，經重新審查後，也順利取得免稅證明書到地政事務所辦理移轉登記，省下120萬餘元的土地增值稅。

稅務局表示，農地申請不課徵的承受人，還需注意農地不能違規使用，如果農業主管機關曾被查獲農地違規使用，而地主卻未在農業主管機關所訂期限內恢復作農業使用，或是地主已在該期限內恢復作農業使用，後來又再度被查獲未作農業使用，該筆農地之後出售時就須課徵土地增值稅。

稅務局提醒，出售農業用地若要適用不課徵土地增值稅，不只要符合相關規定，還要注意是否有確實提出申請，可電洽：03-522-5161分機326。

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