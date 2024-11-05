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LTN經濟通》台積電晶片遭轉賣？中國IC設計廠人人喊冤

2024/11/05 07:13

華為伺服器晶片「昇騰」（Ascend）910B，被發現使用了台積電的晶片，引發市場熱議。（路透）華為伺服器晶片「昇騰」（Ascend）910B，被發現使用了台積電的晶片，引發市場熱議。（路透）

台積電不說話 分向台美兩國政府陳報

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大科技研究公司TechInsights在日前拆解華為伺服器晶片「昇騰」（Ascend）910B後，發現其中使用了台積電的晶片；由於華為早在2020年8月就被美國列入管制黑名單，但此消息已令各界震驚，華為到底是怎樣拿到台積電晶片的？而事後傳出，台積電已對中國晶片設計公司算能科技（Sophgo）暫停發貨，主因是昇騰910B內的晶片，與台積電出貨給算能的晶片相符，儘管算能科技發表聲明喊冤，這也不免讓人好奇，算能科技到底是什麼來頭？

華為伺服器晶片「昇騰」910B被外媒發現使用了台積電的晶片後，傳出台積電因此事遭美國商務部調查，而台積電當時則表示，公司並沒有成為任何調查的對象，強調自2020年9月中旬起已不再對華為出貨，一旦發現任何可疑情形，台積電都會迅速採取行動，以確保合法，不過也坦承有主動就報導中的事項與美國商務部進行溝通。

根據《彭博》10月23日報導，引述知情人士說法稱，台積電在發現為特定客戶製造的晶片，被用在華為產品中後，在10月中旬左右就停止向該客戶出貨。台積電之後也通知美國及台灣政府，並且進一步徹查此事。

另名知情人士則透露，美國商務部轄下負責半導體貿易管制事務的工業安全局（BIS）官員，已在10月中旬會見台積電高層主管，討論有關該公司供應鏈的問題，包括第三方經銷商是否能向中國提供受限制技術的能力；但這次會議並未提及TechInsights的拆解報告。

台積電強調，自2020年9月中旬起，便已不再對華為出貨。（美聯社）台積電強調，自2020年9月中旬起，便已不再對華為出貨。（美聯社）

外媒箭頭全指向算能

至於被台積電暫停出貨的客戶是誰？《路透》在10月27日的報導中，引述一名台灣官員說法，表示台積電在發現供應給一家客戶的晶片最終出現在華為產品上後，就採取行動，向美國和台灣當局進行通報，並且開始詳細調查，但這名台灣官員並未透露該名客戶名稱。

《路透》在報導中引述最新消息來源，點名該名客戶就是「算能科技」，知情人士透露，關鍵在於，華為昇騰910B內的晶片，與算能向台積電訂購的晶片相符，只是《路透》也無法確定相關晶片，最終是怎樣出現在華為產品上的。科技新聞網站《Information》10月26日也做出相同報導，點名了算能科技。

算能科技事後發出聲明中澄清，強調公司嚴格遵守一切法律進行經營活動，並已向台積電提供詳細的調查報告，證明與華為沒有任何商業關係。

知情人士透露，華為昇騰910B內的晶片，與算能科技向台積電訂購的晶片相符。（圖擷取自算能科技官網）知情人士透露，華為昇騰910B內的晶片，與算能科技向台積電訂購的晶片相符。（圖擷取自算能科技官網）

算能創辦人 也是比特大陸創辦人

算能科技又是什麼來頭？台灣科技、民主、社會研究中心（DSET）今年8月報告稱，比特大陸 （Bitmain） 是中國主要的積體電路設計公司及加密貨幣挖礦機供應商，該公司的目標是挑戰輝達與超微在AI晶片市場的主導地位。根據企業登記資料庫，算能科技共同創辦人詹克團（Micree Zhan） ，也是比特大陸的共同創辦人。DSET在報告中，將算能科技描述為比特大陸的附屬公司。

詹克團與吳忌寒在2013年共同創辦了比特大陸，日後2人在公司策略上發生了衝突，詹克團主張將比特大陸業務多元化，從礦機轉向更廣泛的應用，如發展人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片等，吳忌寒則支持比特幣現金等數字貨幣，在此背景下，詹克團成立了算能科技等新創公司，希望能開拓市場，並與比特大陸最初僅專注在加密貨幣挖礦上的做法區分開來。

算能科技2020年成立，主打AI和RISC-V晶片產品設計，且銷售產品給中國地方政府，其處理器分為BM、SG和CV共3種系列，BM系列源自比特大陸，採用Arm架構，SG和CV則基於RISC-V架構。而算能科技的RISC-V晶片整合了AI和機器學習能力，用在於影片分析和即時城市管理等應用上。

有鑑於算能科技和比特大陸的關係，市場也傳出，台積電恐全面中止供貨給比特大陸的消息，這使比特大陸短期之內，可能面臨供應鏈挑戰，

DSET在報告中，將算能科技描述為比特大陸（圖）的附屬公司。（彭博）DSET在報告中，將算能科技描述為比特大陸（圖）的附屬公司。（彭博）

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