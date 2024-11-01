晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

晶片製造工具有多耗電 每台EUV能耗相當小城市供電

2024/11/01 15:00

每個EUV設備的功率為1400千瓦，足以為一個小城市供電。（示意圖，取自網路）每個EUV設備的功率為1400千瓦，足以為一個小城市供電。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕極紫外線曝光機（EUV）對於未來幾年現代製程技術和半導體製造至關重要，然而，每個EUV設備的功率為1400千瓦，足以為一個小城市供電，EUV系統已成為當前影響環境重要電力消耗者的要角，許多人對EUV晶片製造設備也發出警告。

科技研究分析公司TechInsights認為，到2030年，所有配備EUV設備的晶圓廠每年的功耗將超過5萬4000吉瓦 （GW），這比新加坡或希臘等許多國家每年的功耗還要多。

到2030年，配備EUV掃描儀的晶圓廠數量將從目前的31座增加到59座，運行的工具數量將增加一倍左右。因此，所有已安裝的EUV系統每年將消耗6100 GW的電力，這意味著屆時將有數百台機器投入運作。

每年6100吉瓦的電力，這與盧森堡的電力消耗相當。然而，每個先進晶片的製造都需要4000多個步驟，而且晶圓廠中有數百台工具。

EUV設備約佔晶圓廠總用電量的11%，其餘為其他工具、HVAC、設施系統和冷卻設備。因此，所有配備低數值孔徑和高數值孔徑EUV 設備的晶圓廠的功耗預計將增加至5萬4000吉瓦/年。

目前的低數值孔徑EUV掃描儀需要高達1170 kW的功率，而下一代高數值孔徑工具預計每台需要高達1400kW。英特爾、美光、三星、SK海力士，以及台積電等晶圓廠安裝EUV的數量每年都在增加。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財