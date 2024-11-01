藉白手套下單台積曝困境！任正非坦言：不能說華為活下來了

華為創辦人任正非坦言，華為還在掙扎中，「直到今天，還不能說我們能活下來」。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為遭美國制裁後，其昇騰910B處理器卻被發現有台積電7奈米製程產品，疑似透過白手套向台積電下單，華為走「後門」的策略也凸顯中國半導體產業發展困境。華為創辦人任正非近期的談話也透露端倪，他坦言，華為還在掙扎中，「直到今天，還不能說我們能活下來」。

華為創辦人任正非10月14日與國際大學生程式設計競賽（ICPC）主席、教練及獲獎選手座談，對AI應用表達看法，ICPC北京總部則於10月31日在官網揭露任正非的談話內容。

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在這場座談會中，任正非多次提及AI。他認為，從當前世界發展對人類共同的挑戰來看，AI的快速發展有利於社會，也對社會產生了壓力，這不應由企業來擔憂，企業思考的是如何讓技術促進社會進步，社會的平衡問題需要政府來解決。

任正非還誇讚美國是科學技術非常發達的國家，這得益於開放和包容。美國為全世界的所有國家、所有公司樹立榜樣，那就是必須開放，如果封閉起來就要落後。「華為要向美國學習開放性、包容性」。

華為創辦人任正非強調，美國的技術、工具很好，一定要用。（路透）

美國技術很好 中國一定要採用

對於華為遭到美國制裁一事，任正非認為，絕大多數的企業並沒有受到美國的制裁，「美國的技術、工具很好，為什麼不用？一定要用」，華為是不能用，沒辦法才自己去製造工具，開放創新利用別人的先進成果，才是一個企業真實的出路。

任正非坦言，直到今天，還不能說我們（華為）就能活下來。因為中國99%的公司可以與美國合作，他們沒有受到制裁，他們的晶片算力比我們的高，他們能買到的東西比我們好。在這樣的條件下，未來幾年我們能不能為生存活下去？」他認為，華為還在掙扎中，內部還在講怎麼克服很多困難。

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