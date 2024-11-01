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華航謝世謙：明年運能吃緊 樂觀看貨運市場

2024/11/01 12:29

圖右為華航董事長謝世先謙，圖左為總經理高星潢。（記者王憶紅攝）圖右為華航董事長謝世先謙，圖左為總經理高星潢。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航董事長謝世謙表示，明年整個航機可能緊張，雖然既有飛機延租，但新的飛機進不來，且目前飛機的發動機維修拉長了，從過去的60到70天可，延長到目前的180天到200天，這個會影響到整個航機調度，且華航明年有一些發動機要歲修，因此，明年整個航機的調度會比較緊張一點，不過，華航已經做好萬全準備。

另外，因應AI、電商暢旺，謝世謙說，華航機隊最多，對整個貨運市場成長，抱持比較樂觀的看法。

台北國際旅展今日登場，謝世謙對於旅展是樂觀看待。

市場法人指出，油價走低，油價創造了獲利空間，華航今年全年可望力拚創高。

至於星宇航空（2646）已轉掛牌上市，而台灣虎航（6757）即將要掛牌上市，謝世謙表示，競爭對手越多，可以改善整個航空公司的經營品質，對銷售策略也好，都會做很大的改變，基本上是樂見有競爭。

在永續燃油方面，謝世謙表示，明年是以添加2％永續燃油為目標，主要看油商的供應量，目前看起來，現在應該不太夠，永續燃油的價格大約是一般航空燃油的3到6倍，若2％全使用永續燃油，票價一定是要反應，但是華航也沒有辦法漲20億元，票價要漲到20億，是不太可能。

華航總經理高星潢表示，近期訂了很多新一代的飛機，其實新飛機貴，但新飛機的燃油效率高，為了要節省燃油，降低碳排，會持續引進最新型的客機，而永續燃油會先使用在法規規定的航線，主要是供應量真的不夠，歐洲線是其中之一，其實永續燃油台灣尚未生產，此部分希望由政府推動，油商生產永續燃油，生產量越大的話，價錢就會走低，這個責任是大家共同的責任，不要一味推給客人，這樣對旅遊、對各行各業都有很大的傷害。

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