新制勞退前9月賺逾6千億 勞工平均帳面分紅逾4.8萬元

新制勞退前9月帳面收益達6152億元，勞工平均帳面分紅逾4.8萬元，再創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台股今日盤中大跌近600點，讓投資人心慌，但千萬勞工參與投資的新制勞退基金，前9月獲利再創新高，達6152億元，以1272萬戶有效帳戶估算，平均每位勞工分紅逾4.8萬元，再創歷史新高。

勞動基金運用局今日公告前9月基金運用績效，攸關勞工退休後分紅數的新制勞退基金，今年前9月基金規模已達4兆4428億元，帳面收益金額突破6000億元再創新高，達6152億元、收益率14.45％。

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依據新制勞退有效帳戶1272萬戶計算，勞工每人帳面可分紅金額，高達4萬8367元，遠高於去年全年的3萬7600餘元，也較今年前8月的4.7萬元更高，續創歷史新高紀錄。

不只新制勞退基金收益亮眼，外界擔憂有破產危機的「勞保基金」，至9月底基金水位已達1兆956億元，收益率16.09％，前9月帳面獲利1436.5億元。

勞動基金運用局指出，勞動基金投資目標為獲取長期穩健收益，以保障勞工退休後的經濟生活，但目前截至9月底的統計數據僅供參考。新制勞退基金固定於每年3月分配前1年度收益，勞工必須年滿60歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計投資金額、投資年資有關，因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際獲得收益數也不同。

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