油價要漲啦！下週汽油、柴油估漲0.1元

下週油價要漲0.1元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週國內油價要漲啦！國內油價終止連5跌，下週汽油預估實際調漲0.1元、柴油調漲0.1元。

國際油價因以色列空襲避開伊朗核能與石油設施、以色列擬以外交手段取代以黎戰爭而下跌。中油累算至10月31日的調價指標7D3B週均價為71.89美元，較上週74.42下跌2.53美元。本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.074較上週32.057貶值0.017元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.8元，但中油仍啟動平穩機制吸收，預估下周將調漲0.1元、柴油調漲0.1元。

若按照預估漲幅，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.7元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.2元、超級柴油每公升27.1元；實際調整金額有待週日中午12點由台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布。

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