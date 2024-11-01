焦點股》聯電：法說利空 股價破底

法說利空衝擊，聯電今股價破底（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠聯電（ 2303 ）受到成熟製程的價格競爭壓力，第3季財報毛利率不如預期，第4季估出貨量與平均銷售價格（ASP）以美元計也較上季持平，但毛利率估將續下滑至近30%，產能利用率約為66%至69%，較第3季71%下滑；法說會內容偏空，衝擊聯電今股價開45.75元，盤中最低45.65元，下跌2.5元、跌幅逾5%，創近1年新低，截至11點27分，股價暫報46.25元，成交量達8.58萬張。

聯電法說會前，外資不僅看空，且賣不停，股價跌破50元大關。30日聯電召開法說會並公布第3季財報，第3季毛利率33.8%，較預期35%為低，稅後淨利為144.7億元，季增5%，每股稅後盈餘為1.16元，較上季1.11元為高，也是近4季新高，今年前3季累計每股稅後盈餘為3.12元，較去年同期的3.87元減少。

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展望第4季，聯電預估第4季估出貨量與平均銷售價格（ASP）以美元計也較上季持平，但毛利率估將續下滑至近30%，產能利用率約為66%至69%，較第3季71%下滑；受客戶需求影響擴產延後，今年全年資本支出調降30億美元，較上季法說會的33億美元下修近1成。

不過，聯電看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢，展望未來，有許多令人期待的技術與客戶合作項目正在進行，尤其對22奈米顯示器驅動解決方案樂觀看待，認為可提供客戶卓越的性能，預期在接下來數月將有強勁的晶圓投片需求。

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