傳奇投資人示警：AI泡沫「即將破裂」

葛拉漢一再警告投資人，股市將陷入歷史性的泡沫。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳奇投資人、資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）長期警告市場存在泡沫，他最近再度發出警告，指出人工智慧（AI）推動的股市炒作，是個即將破裂的泡沫，沿襲了歷史上其他科技狂熱泡沫的軌跡。

葛拉漢近期接受晨星（Morningstar）採訪，做了上述表示，他並指出，一旦AI股票的泡沫破裂，損失將會越來越大，因為AI與其他摧毀美國股市的科技狂熱，並沒有什麼不同。

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葛拉漢補充說：「新想法越偉大，新發明越偉大，市場就越被高估，它就越能引起人們的興奮，這不是偶然的。」

葛拉漢將AI熱潮，和網路泡沫時代，以及鐵路和電氣化改變一切的1920年代相比。他說，這些科技狂熱在過去導致了美國股市的「巨大泡沫」，AI也不例外。

但葛拉漢沒有預測股市具體可能下跌多少，也沒有具體預測崩盤可能在何時發生。

值得注意的是，葛拉漢長期對市場發出警告，指出股市會大幅下跌，但他的預測有時命中有時失準。例如，他曾在2022年預測股市將出現「超級泡沫」，標普500指數可能會比當時水準重挫43%，來到2500點左右，不過標普500指數在2022年下跌約25%後，2023年完全收復了跌幅，而自2024年以來，標普500指數已上漲約20%。

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