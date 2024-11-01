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都更條例第65條修正 新北2740棟建物將可適用

2024/11/01 11:09

新北市都市更新處指出，新北市有2740棟，約14萬戶的合法建築物，未來屋齡達30年申請都市更新將可適用。（新北市都更處提供）新北市都市更新處指出，新北市有2740棟，約14萬戶的合法建築物，未來屋齡達30年申請都市更新將可適用。（新北市都更處提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院日前三讀通過「都市更新條例」第65條修正案，擴大原建築容積適用對象，新北市都市更新處指出，新北市有2740棟，約14萬戶的合法建築物，未來屋齡達30年申請都市更新將可適用，盼加速老舊建物重建。

都更處表示，立院在今年10月25日三讀通過都更條例第65條修正案，全國約有8216棟（約27萬戶）6層樓以上合法建築物在實施容積率管制前申請建造執照，且於實施管制後才取得使用執照，多數有原建築容積大於基準容積的情況，也多屬於921大地震前興建建築物，具有耐震不足的疑慮；此類建物約有66.5%集中於雙北，新北市佔全國約33.35%，共計14萬戶，中央這次修法擴大將已申請建造執照之合法建物納入適用對象，有助於這類建物加速整合及都更。

都更處指出，新北市於1997年實施建築容積管制，多數起造人集中於1996、1997年申請建照執照，前十名分佈於汐止區、中和區、板橋區、淡水區、新莊區、三重區、新店區、永和區、蘆洲區、土城區，戶數總計約12萬戶，佔新北市86.81%；這次修法明定都更條例修正實施前，已提出申請尚在審議中的都更計畫案，也可適用修正後原建築容積獎勵的規定，盼透過增加改建誘因，提高參與都更重建意願。

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