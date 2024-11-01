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Costco非萬能！美理財作家揭「3樣東西」不用特地去買

2024/11/01 13:22

美國量販業者好市多（Costco），以豐富又實惠的商品吸引許多人加入會員。（歐新社）美國量販業者好市多（Costco），以豐富又實惠的商品吸引許多人加入會員。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國量販業者好市多（Costco）以豐富又實惠的商品吸引許多人加入會員，不過專家指出，有3樣商品雖然在Costco的單價較低，但如果用量沒有那麼多，那她建議還是在一般超市買會比較好，否則看似省錢，其實只是浪費，這3樣商品分別是非處方藥、麵粉以及從未嘗試過的食物。

美國個人理財作家巴克曼（Maurie Backman）在商業網站《Motley Fool》發表文章，建議消費者可在一般超市購買非處方藥、麵粉以及從未嘗試過的食物這3項商品，而不是在Costco購買。

巴克曼解釋，以非處方藥來說，在Costco線上購物網站上，1000粒布洛芬（Ibuprofen，止痛藥）的價格為12.99美元，且Costco分店內的價格通常會低於網站價格，意味著從Costco門市會更便宜。而在一般的社區超市，100粒布洛芬價格可能要4.49美元。

但巴克曼說，她不會每天都服用布洛芬，且藥物也有保存期限。因此，如果她花12.99美元買1000粒布洛芬，最終大部分可能會扔掉，但若花4.49美元購買100粒布洛芬的話，足夠她吃一整年，所以對她來說，到一般超市去買會是更好的選擇。建議消費者仔細考慮您的藥物使用，就可避免大量購買很少會用到的非處方藥。

再來是麵粉，巴克曼解釋，她不在Costco購買一袋20磅重的麵粉是有原因的，雖然換算起來比較便宜，但實際上也沒便宜多少，後續儲存也很麻煩，雖然將麵粉存放在密封容器中，開封後可以保存一段時間，但她用量就只有這麼多，所以對她來說，還不如每次購買5磅麵粉，而不是要搞清楚這4倍的份量要在幾個月內用掉。

巴克曼建議，如果消費者每週都會烘焙大量餅乾或蛋糕，或者在家經營烘焙業務的話，那當然在Costco購買麵粉可能更划算，不過除此之外，應該要在一般超市購買更合適。

最後是從未嘗試過的食物，巴克曼指出，如果你的家庭幾乎每天都吃雞蛋等，那麼在Costco大量購買可能值得。但一般來說，不應該大量購買從未嘗過的食物，更好的辦法是先在一般超市買少量去嘗試，如果你確實喜歡，再從Costco購買大包裝的同類食品。

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