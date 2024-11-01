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貿易緊張局勢加中國經濟疲軟 IMF警告亞洲經濟風險增

2024/11/01 10:30

IMF表示，貿易緊張局勢升溫，加上中國經濟疲軟問題，給亞洲經濟增添風險。（歐新社資料照）IMF表示，貿易緊張局勢升溫，加上中國經濟疲軟問題，給亞洲經濟增添風險。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金（IMF）週五（1日）表示，隨著貿易緊張局勢升溫，中國房地產業陷入困境，以及市場進一步動盪的可能性，正在給前景蒙上陰影，亞洲經濟面臨的風險有所增加。

《路透》報導，IMF表示，來自中國持續的降價壓力可能會損害有類似出口結構的鄰國產業，進而引發「貿易緊張局勢」，並呼籲北京採取行動，實現更多由需求驅動的經濟復甦。IMF在亞洲地區經濟展望報告中指出，中國經濟放緩的時間更長，且幅度超出預期，將對亞洲地區和全球經濟造成損害。在這種背景下，中國的政策反應相當重要，呼籲北京採取措施，促進房地產業調整，加強私人消費。

在最新的預測中，IMF預估，2024年亞洲經濟將成長4.6％，2025年將成長4.4％，全球寬鬆的貨幣政策預計將提振明年的私人需求。今明兩年的經濟成長預期，相較於4月份的預測皆上調0.1個百分點，但低於2023年的5％成長。

IMF表示，由於過去的貨幣緊縮措施和地緣政治緊張局勢可能會損害全球需求，增加貿易成本並撼動市場，因此風險可能增加。報告稱，嚴重的風險是主要貿易夥伴之間針鋒相對的報復性關稅升級，這將加劇貿易分裂並損害地區成長。

IMF提到，近期的市場動盪也可能預告未來的波動，因為市場消化了聯準會（Fed）大幅降息以及日本央行（BOJ，日銀）逐步升息的影響。報告指出，這些政策路徑的預期若是出現突然的變化，可能會導致匯率大幅調整，並蔓延到其他金融市場領域。IMF補充，雖然波動本身不一定有害，但他可能會削弱消費者信心和投資。

IMF預計，2024年中國經濟將成長4.8％，較4月的預測提升0.2個百分點，但成長速度低於去年的5.2％漲速。2025年，中國經濟成長則預計將進一步放緩至4.5％。

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