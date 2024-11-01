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星巴克「高度客製化」要沒了！新執行長親揭改革原因

2024/11/01 11:20

星巴克以可將飲品高度客製化的服務聞名，但一些消費者和星巴克咖啡師多年來對此頗有微詞。示意圖。（路透）星巴克以可將飲品高度客製化的服務聞名，但一些消費者和星巴克咖啡師多年來對此頗有微詞。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）執行長尼柯爾（Brian Niccol），新官上任三把火，正在對星巴克進行一系列的改革措施，除了大舉裁撤高階主管，也將以新政策取代折扣及促銷活動外，最新消息指出，尼柯爾將要「減少高度客製化的訂單」，藉此提升作業效率，更快速的把訂單送到客戶手上。

星巴克以可將飲品高度客製化的服務聞名，但一些消費者和星巴克咖啡師多年來對此頗有微詞，因為過度客製化的訂單，會導致出餐延遲影響效率，為了實現尼柯爾所設定的「4分鐘內完成每份訂單」目標，星巴克計劃把客製化流程給簡化。

尼柯爾本週在星巴克的財報電話會議中表示，星巴克將在手機App上新增「合理的限制」，以減少繁瑣的客製化步驟。這樣做是因為現有的客製化系統不僅讓顧客感到複雜，也增加了咖啡師的操作難度。

尼柯爾指出：「首先，對消費者來說，訂購流程很複雜，其次是我們鼓勵消費者客製化飲品，但這不一定是飲品的最佳製作方式，更不用說，這還增加了咖啡師的工作負擔，也影響了飲品的品質，因此我們有些地方需要改善。」

尼柯爾表示，這些變化將提高「一致性」，也有助減少高度客製化後的價格過高情況。除了飲品，星巴克也將縮減菜單上的食物選項，專注在食物的品質上。

星巴克發言人表示，星巴克正在減少菜單選項，強調將會專注於數量更少但品質更好的產品上，以提高生產能力、品質和一致性。

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