台股驚魂記！台積電收跌5元 指數重挫近600點急拉收小跌40點

台積電收跌5元，指數從重挫近600點，急拉收小跌40點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四（31日）全面下跌，尤其費半大跌4.01%最重，而台積電ADR也跌了2.01%，台股今（1）在台積電開盤跌34元，以996元開出，股價直接摜破千元，指數開盤跳空跌381.5點，以22438.93點開出，在台積電（2330）領殺，傳產與金融全面跟進，指數開低走低，跌589點，測22231點，所幸在台積電買盤進場，股價回到千元，終場小跌5元，而AI股會翻紅，加上營運、營建、橡膠等傳產逆揚，大盤指數一度翻紅，終場小跌40.35點，收22780.08點，成交量4105億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電跌5元，收1025元，成交額549.71億元，排名第1；鴻準漲0.9元，收81.5元，成交額196.23億元，排名第2；鴻海跌3.5元，收208元，成交額180.11億元，排名第3；聯發科以平盤1290元作收，成交額98.05億元，排名第4；長榮漲7.5元，收213元，成交額96.86億元，排名第5。

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緯創漲4元，收115元，成交額77.69億元，排名第6；萬海以漲停94.2元作收，成交額69.4億元，排名第7；聯電跌1.55元，收46.6元，成交額65.21億元，排名第8；廣達漲1.5元，收305元，成交額64.71億元，排名第9；聯鈞漲8元，收221.5元，成交額61.51億元，排名第10。

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