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用觀光逼斷交台灣沒用！外媒爆中國「脫序行為」帛琉人超頭痛

2024/11/01 10:56

先前帛琉總統惠恕仁指控中國透過「武器化旅遊業」，試圖迫使帛琉與台灣斷交。（資料照）先前帛琉總統惠恕仁指控中國透過「武器化旅遊業」，試圖迫使帛琉與台灣斷交。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕帛琉總統惠恕仁於8月14日指控中國透過「武器化旅遊業」，試圖迫使帛琉與台灣斷交。但外媒卻撰文表示，中國可能需要重新考慮利用旅遊業作為影響帛琉的手段，因為旅客的種種脫序行為，已困擾當地居民，且由於中國企業不斷進駐，讓當地人根本沒有享受到「旅遊經濟」，反而更對「中國」感到反感。

《彭博》31日報導，惠恕仁表示，隨著帛琉11月5日將舉行總統暨國會大選，正面臨來自中國愈來愈大的壓力，要求停止對台灣的支持，轉向與中國建交。

澳洲戰略政策研究所雜誌《戰略家》（The Strategist）報導，帛琉人相信，如果沒有大批中國遊客來到他們的島嶼上，他們的生活會更好，因為中國旅客會造成環境的破壞，且這些旅客花的錢，都在「中國企業」上面。

帛琉官員和旅遊業人士受訪表示，中國人帶來的不良影響，還包括價格上漲壓力以及與中國相關的房地產投資土地被鎖定。

在今年2月1封外流的信中顯示，中國開出「訂滿所有飯店房間」（fill every hotel room）且民營飯店「蓋越多就訂越多」（and more if more are built）等條件，利誘帛琉與台灣斷交。

但文章指出，比起像是對帛琉的承諾，更像是種威脅。1位高級官員總結了對中國旅遊業的總體評估：「負面影響超出了旅遊業本身的價值」。

過去10年，至帛琉旅遊的中國遊客增加，但因為帛琉與台灣的外交關係，作為懲罰取消了帛琉作為批准旅遊目的地的地位，降低了旅遊人數。

根據統計，來自中國的入境人數在2015年達到9萬人，2019年下降至2萬8000人，隨後疫情摧毀了全球旅遊業。

現在，來自中國的旅遊業再次崛起，截至5月的5個月內，有8000名中國遊客抵達帛琉，且文章指出，與中國有關的企業和投資者，已經開始翻新在帛琉的中餐館和酒店，以應對新1輪遊客的激增。

此外5週前，香港恢復了直飛帛琉的航班，這似乎是故意在11月5日帛琉大選前，提醒帛琉人，中國的經濟重要性，但這對帛琉人來說，就像是種懲罰。

當美國人、澳洲人和大多數其他國家的人前往帛琉時，他們會住在帛琉人擁有的飯店、在帛琉餐廳吃飯，僱用帛琉導遊並為帛琉經濟做出貢獻。

但至於來自中國的遊客，1位匿名受訪的導遊指出：「他們有些包機進來，有一些中國公司在帛琉擁有屬於自己的酒店，或者是在帛琉擁有1家旅遊公司，甚至是擁有專屬飛帛琉的飛機，所以這些錢並沒有實際投如帛琉，讓當地受惠。」

1位受訪者補充：「中國旅遊公司買下了整家酒店，導致管理人員只好被迫取消其他遊客的預訂」他說：「這一夜之間摧毀了當地旅遊業市場」。

這位受訪人還表示，初期中國遊客來後，這些中國公司就開始購買優質房地產的長期租約（外國人不能直接購買土地）。

帛琉高級官員表示，他們的方法之一，就是租賃房產99年，但他們不對房產做任何事情，所以基本上這些中國企業是在拖累帛琉的發展。

這位高級官員表示，這是他們獲得經濟和政治影響力的策略之一。結果造成當地人在合適的土地上建立企業的機會減少。

對此帛琉人已經看到旅遊業推動了通貨膨脹，在上個10年旅遊激增之前，椰子蟹的價格約每磅7美元，現在卻達每磅60美元，中國的遊客數量再次激增，將再次造成同樣的影響。

文章還指出，雖然來自任何國家的遊客中總會有一些不關心保護自然環境的人，但帛琉人發現，來自中國的遊客的問題異常嚴重，例如有些人從湖裡偷了保護類水母，在飯店房間吃，用抽屜當砧板。

文章表示，帛琉人常聽到中國遊客在動物棲息地偷竊動物，並賄賂導遊，讓他們視而不見。除此之外，中國旅客還造成當地基礎設施和業務中斷，讓當地商店無法負荷，壓垮了旅遊服務。

帛琉政府一直在努力實現旅遊資源多元化。兩週前，帛琉與日本簽署了2025年從東京直飛航班的協議。

文章最後表示，北京以為帛琉會歡迎新1波來自中國的旅遊浪潮，但來自中國的許多遊客行為、遊客激增造成的干擾，以及與中國有關的業者和旅館壟斷等，都只會激起帛琉人反對北京。

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