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淡化晶片巨頭緊張關係！季辛格讚台積電是「很棒的公司」

2024/11/01 09:32

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（路透資料照）英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日有外媒報導指出，美國科技大廠英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）上任後，曾對晶圓代工龍頭台積電（2330）出言不遜，導致2大晶片巨頭關係緊張，台積電也因此取消原先給英特爾的代工折扣。季辛格週四（10月31日）則稱，台積電是「很棒的公司」，兩家公司亦敵亦友。

英特爾週四公佈財報，業績表現超出預期，會後季辛格接受《雅虎財經》訪問時，談到英特爾與台積電的關係，季辛格表示，台積電是1家很棒的公司，創造了代工模式，為客戶提供非常好的服務，也為英特爾提供很好的服務。季辛格指出，英特爾的Lunar Lake，這款AI PC如果沒有台積電也無法問世，台積電對於這項計劃的成功相當關鍵。

季辛格隨後提到，英特爾希望成為1家有一定規模的西方代工廠，公司認為這對西方事件而言相當重要。與此同時，英特爾也向台積電提供一些先進設備，所以這是一個複雜的關係。但季辛格也強調，這段關係對於英特爾、台積電甚至是整個產業而言，都相當重要。季辛格補充，台積電是客戶，也是競爭對手，雙方有著良好的合作關係。

英特爾Q3財報亮眼，業績表現與財測皆優於市場預期，不過華爾街認為，英特爾前方的路途恐怕仍崎嶇，高盛（Goldman Sachs）分析師播俊也（Toshiya Hari）表示，英特爾面臨著一場硬仗，要扭轉局面同時與輝達（Nvidia）、超微（AMD）以及台積電等公司競爭。並稱，英特爾將需要一些時間才能將自身技術，尤其是AI晶片方面，與競爭對手相提並論。

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