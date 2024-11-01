黃金價格創新高、連續4個月上漲後...重磅消息前先獲利了結

週四 （31日）黃金價格回落。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四 （31日）黃金價格回落，在觸及歷史新高後盤整，美國總統大選前的避險需求讓黃金連續第4個月上漲。

現貨黃金下跌1.5%，報每盎司2740.45美元，此前觸及 2790.15 美元的歷史新高；12月交割的黃金期貨價格下跌1.8%，報每盎司2749.3美元。

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《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「黃金價格會出現更多盤整，因為下週將有許多重磅新聞，包括週二美國大選、週三聯準會（Fed）會議，所以一些交易員在此先獲利了結，這並不奇怪。」

StoneX亞洲及EMEA市場分析主管奧康奈爾（Rhona O'Connell）表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結果的不確定性，市場仍處於「逢低買進」模式。

他說：「黃金和美元共同充當避風港，這在衝突時期並不罕見。」由於黃金具有保值能力，因此在經濟和地緣政治動盪期間被認為是安全的投資。

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