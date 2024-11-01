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日本黃金漲不停 零售價連4天刷新天價

2024/11/01 10:11

日圓近來趨貶，推動日本黃金漲不停，零售價已連4天刷歷史新高價。（彭博）日圓近來趨貶，推動日本黃金漲不停，零售價已連4天刷歷史新高價。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，自2024年初以來，金價已飆漲逾30%，創下1979年石油危機以來的最大漲幅。日本黃金因日圓近來趨貶，推動日圓計價的黃金價格漲不停，零售價已連4天刷歷史新紀錄，而黃金期貨價也同創歷史新高價。

報導指出，日本最大黃金零售商田中貴金屬工業（Tanaka Kikinzoku Kogyo）昨（31日）宣布，當日的日本黃金零售價格（包含消費稅及保管等費用）每公克價格1萬5162日圓（約新台幣3185元），較前一個交易日上漲0.4%，連續第5個交易日上漲、連續第4個交易日刷歷史新高紀錄，累計今年迄今的漲幅達44.7%。

日本黃金零售價在昨（30日）為每公克1萬5104日圓（約新台幣3173元），黃金收購價格為1萬5025日圓（約新台幣3156元）、較前一個交易日上漲0.4%。為日本黃金零售價及收購價同為日本史上首次衝破1.5萬（約新台幣3152元）日圓大關。

田中貴金屬公布的價格是日本黃金零售價的代表性指標。

日本交易所集團（JPX）旗下大阪交易所的黃金期貨市場，目前交易最為活絡是2025年10月黃金期貨價格，昨（31日）最高漲至1萬3819日圓（約新台幣2094元）、創下歷史新高紀錄。

日本黃金期貨價因不包含消費稅等費用、因此價格通常會低於零售價。

日本黃金ETF「Mitsubishi UFJ Trust Gold ETF」今年迄今累計大漲44.58%。

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