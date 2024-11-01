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缺乏客戶訂單 ! 韓媒 : 三星年底前擬關閉50％晶圓代工產線

2024/11/01 13:53

市場傳出，三星電子擬關閉50%代工生產線以削減成本。（示意圖，美聯社）市場傳出，三星電子擬關閉50%代工生產線以削減成本。（示意圖，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒《Chosun》報導，由於美國科技公司和中國無晶圓廠公司的訂單疲軟，三星電子半導體部門正暫時關閉晶圓代工設施產線、以降低成本。市場認為，三星電子進行成本縮減措施，將逐漸降低營運量，但此舉恐也降低其晶圓代工的競爭力。

知情人士消息稱，三星電子已關閉平澤2號線（P2）和3號線（P3）超過30%生產線，並計畫在今年年底前擴大關閉範圍至50%，其中包含4奈米、5奈米和7奈米代工生產線。

消息人士透露，與其讓產線以低稼動率運轉，三星電子決定關閉以降低電力成本會更有效率。業界人士指出，三星電子曾公開表示會保持設施營運，並降低產能利用率，但實際上是逐步關閉產線，目前計畫是在今年底前將營運量降低至約50%。

報導稱，三星電子計劃在監控客戶訂單的同時逐步停止營運。

據了解，目前來自中國無晶圓廠的訂單不如預期，這部分的訂單主要是採用三星電子4/5奈米產能。因為美國對中國半導體業實施貿易限制，導致部分中國無晶圓廠公司在美國總統大選前延後專案。

祥明大學（Sangmyung University）系統半導體工程教授Lee Jong-hwan擔心，三星電子在晶圓代工業務位居第二，隨著生產設備停止運作，與台積電的差距將持續擴大，未來恐難以追上。

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