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日經指數坐大怒神！暴跌超過1000點

2024/11/01 14:24

日銀總裁植田和男。（法新社）日銀總裁植田和男。（法新社）


首次上稿:08:48
更新時間:14:24

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週四（10月31日）在科技股領跌下全面收低，加上市場猜測日本央行可能會進一步升息，以及日圓升值趨勢，還有部分投資人觀望美國總統大選，以及一系列經濟數據的公布，先平倉出場等因素，日本股市因此出現拋售。日經平均指數（Nikkei 225）週五（1日）開盤暴跌576.9點，以38504.35點開出，之後跌幅持續擴大，一度下跌超過1100點。日經平均指數終場下跌1027.58點，收在38053.67點，跌幅2.63%。

成分股更廣泛的東證股價指數（TOPIX）開低走低，以下跌35.59點開出，終場下跌51.25點，至2644.26點，跌幅達1.9%。

日本央行週四宣佈，利率維持0.25%不動，但日銀總裁植田和男的鷹派發言，保留了在12月升息的可能性，此舉使日圓升值。

日圓匯率週四收在1美元兌152.24美元，週五持續震盪，截至日本時間15點05分（台灣時間14點05分），日圓匯率在週五交易時段，最低來到1美元兌151.80日圓，最高來到1美元兌152.63日圓。

日經平均指數（Nikkei 225）今（1日）開低走低。示意圖。（法新社）日經平均指數（Nikkei 225）今（1日）開低走低。示意圖。（法新社）

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