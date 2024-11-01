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OpenAI進軍搜尋引擎！ SearchGPT挑戰Google、微軟地位

2024/11/01 10:09

OpenAI在ChatGPT中推出了搜尋引擎「 SearchGPT」。圖為SearchGPT展示畫面。（圖擷取自OpenAI網站）OpenAI在ChatGPT中推出了搜尋引擎「 SearchGPT」。圖為SearchGPT展示畫面。（圖擷取自OpenAI網站）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI週四（10月31日）在ChatGPT中推出了搜尋引擎「 SearchGPT」，使其和Google旗下的Google搜尋，以及微軟旗下的Bing搜尋成為競爭對手。

SearchGPT今年7月就已上線進行Beta版測試，而新功能將整合至現有的ChatGPT介面中，並不是作為單獨的產品推出，系統會根據使用者的查詢，來判斷是否使用網路搜尋結果，使用者也可以手動進行網路搜尋。

OpenAI在演示中，以搜尋蘋果股票和相關新聞為例， SearchGPT可以顯示互動式股票圖表、即將發布的收益資訊，以及帶有可點擊引用的新聞文章，這些引用連結到原始來源。此外，還有一個資料來源側邊欄，讓使用者可以滾動瀏覽相關網站。

而在另一個例子中，搜尋了位於舊金山的義大利餐廳後，顯示了互動式地圖，其中包含推薦餐廳的圖釘。

OpenAI表示， SearchGPT是建立在 GPT-4o 的微調版本上，並使用包含OpenAI o1-preview模型在內的輸出合成數據，進行了後期訓練。

目前SearchGPT僅向付費使用者ChatGPT Plus和Team用戶推出，而企業和教育使用者預計將在未來幾週內可以使用。至於免費使用者的話，可能還需要等待幾個月的時間。

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