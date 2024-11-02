英特爾Q3財報亮眼 股價飆漲7.8％

第3季財報亮眼！英特爾週五股價勁揚8%（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾第3季每股盈餘17美分，優於預期，且預告第4季營收上看136.6億美元，每股EPS 12美分皆優於市場預期，摩根士丹利將其目標價上調至25.58美元，受此利多激勵，週五股價收盤勁揚7.8%，每股股價為23.2美元。

英特爾週五股價直接跳空開高，以23美元開出，大漲6.87%，在買盤追價，股價開高觸及23.33美元，漲8.41%，截至美東時間11點25分，報23.32美元，漲8.36%。

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CNBC報導，英特爾第3季營收為132.8億美元，優於市場預期130.2億元，而每股稅後EPS為17美分，優於預期虧損2美分。

而作為成本削減計劃的一部分，英特爾在本季確認了28億美元的重組費用。此外，還有159億美元的減損費用，部分原因是英特爾7製程節點製，造資產的加速折舊以及Mobileye部門的商譽減損。

執行長季辛格（Pat Gelsinger）在電話會議上表示，公司正在進行自 1968年成立以來最具影響力的重組流程之一。

英特爾在1份文件中表示，10月28日，董事會審計和財務委員會批准了成本和資本削減活動，包括減少1.65萬名員工人數以及減少房地產足跡。英特爾表示，重組應在2025年第4季之前完成。

另，在銷售PC晶片的客戶端運算集團第3財季營收為73.3億美元，年減約 7%，低於StreetAccount調查分析師一致認為的73.9億美元。

在應對供應短缺問題後，客戶在本季減少了庫存。英特爾財務長戴夫·津斯納（Dave Zinsner）表示，預計庫存正常化將持續到明年上半年。

資料中心和人工智慧部門的營收達到33.5億美元，成長約9%，超過 StreetAccount 預期的31.7億美元。

英特爾預計第4季調整後每股盈餘為12美​​分，營收在133億美元至143億美元之間。分析師此前預計調整後每股收益為 8 美分，營收為 136.6 億美元。

本季度，英特爾宣布推出Xeon 6伺服器處理器和Gaudi AI加速器。季辛格在電話會議上表示，Gaudi 的普及速度比英特爾預期的要慢，公司將無法達到2024年5億美元的收入目標。

截至週四收盤，英特爾今年來股價下跌了約57%，而標普500指數則上漲了20%。

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