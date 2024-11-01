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1858倍驚人回報！44年前投資蘋果3.2萬 現身價暴增至5952萬

2024/11/01 13:33

44年前投資蘋果3.2萬，現身價暴增至5952萬（路透）44年前投資蘋果3.2萬，現身價暴增至5952萬（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從6月來，蘋果承諾將Apple Intelligence功能引入其眾多設備中，股價開始飆高，並在10月中創下237.49美元新高，投資人的資產也跟著走揚，若你在1980年蘋果上市投資1千美元，如今資產則暴增至約186萬美元（約新台幣5952萬元），報酬高達1858倍。

CNBC報導，6 月11日，也就是蘋果首次宣佈人工智慧功能的第2天，蘋果股價飆升7%至 207.15美元，創下當時的收盤紀錄，此後，蘋果股價持續墊高，並在10月15日飆升至52週高點 237.49美元。

週四（10/31）盤後，蘋果公佈了第4財財報，營收為949.3億美元（約新台幣3.03兆元），略高於預期945.8億美元（約新台幣3.02兆元）， 每股稅後盈餘1.64美元，亦高於預期1.6美元。

雖然週四蘋果股價下跌1.82%，收225.91美元，不過，蘋果股價從1980 年12月12日以每股22美元的價格掛牌上市，在股價一路走揚下，截至今年10月30日收盤價230.1美元，其市值已飆升突破3.4兆美元（約新台幣108.8兆元）。

隨著蘋果股價走揚，投資人的資產也跟著水漲船高，根據CNBC統計，若投資人在1年、5年、10年和44年前，以1千美元（約新台幣3.2萬元）投資蘋果，那麼其報酬為何？考量週四盤後蘋果公佈財報，可能會對股價造成波動，因此，CNBC以30日收盤價進行統計。

結果顯示，持有越久，報酬越驚人，若投資人在上市時就買進蘋果，那麼其資產則從1千美元，暴增至185萬9888美元（約新台幣5951.64萬元），其報酬逾1858倍。

若投資10年，其資產增至8885美元（約台幣28.43萬元），報酬率為789%、5年則資產變為3857美元（約新台幣12.34萬元），報酬率286%；至於投資1年，其報酬也有36%，資產增至1357美元（約新台幣4.34萬元）。

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