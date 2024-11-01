「7巨頭」年底黑馬不是輝達！專家點名「它」 股價上看逾2成

專家點名微軟年底前跑贏大盤，股價上看逾2成（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年堪稱為美股風光年，然隨著美國大選將至，及全球經濟不確定性，股市出現劇烈波動，而在今年倒數2個月中，有那些類股可能會跑贏大盤，專家欽點3檔黑馬股，其中只有1檔是科技股，那就是微軟（Microsoft），將其目標價定為496.66美元，漲在上漲空間逾2成，另2檔則是耐吉（Nike）與迪士尼，潛在上漲空間至少1成。

CNBC報導，美股今年在科技股領攻下，美股頻創新高，不過，近期隨著美大選將至，持續的政治緊張局勢，和宏觀經濟不確定性，引發投資人關注，在今年剩餘的時間，還有那些行業和股票能跑贏大盤。

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Wrise Private Singapore執行長Kevin Teng欽點3檔個股，而在3檔中，有1檔是其年初最看好的股票之一，那就是微軟。

Teng表示，儘管Wrise在8月初，對微軟進行了部分獲利了結，降低了微軟權重，同時增加對輝達的配置，因為微軟是七巨頭中，表現遜於7巨頭指數。

不過，Teng現在押注Microsoft可跑贏大盤，因為在PC操作系統和生產力軟體方面，具有強大的壟斷地位，此外，微軟通過與OpenAI的現有合作夥伴關係，處於有利地位，可以利用對生成式AI不斷增長的需求。

雖然微軟公佈第4季業績指引，營收為681億至691億美元，低於分析師預期的 698.3億美元，微軟週四股價暴跌6.05%，收406.35美元。

然多數分析師仍然對微軟持樂觀態度，根據FactSet的數據，在58位分析師中，有53位給予買入或增持評級，平均目標價為496.66美元，潛在上漲空間約22.22%。

耐吉（Nike）則是另1檔看好股，儘管華爾街的情緒持看跌情緒，耐吉最近宣布，預計本季度收入將下降8%至10%，低於分析師預期的6.9%的降幅，耐吉的股價一直在下跌，自今年年初以來下跌了近 30%。

Teng表示，由於看跌情緒，目前耐吉看起來有點超賣，然而，基於市場領先地位，強大的品牌資產，以及長期增長的戰略舉措，將其定位為有吸引力的投資機會。

諮詢公司AlixPartners的消費者信心指數數據顯示，耐吉是各年齡段受訪者中最活躍的鞋類零售商。根據FactSet的數據，在37位分析師中，有18位給予買入或增持評級，17位給予持有評級，2位看漲，分析師對該股的平均目標價為90.62 美元，以週四收盤價77.13美元，潛在上漲空間約17.48%。

至於甪好的名單上，還有迪士尼，Teng表示，由於迪士尼削減成本的計劃，以及對流媒體服務的關注，目前的本益比來看似乎很有吸引力。憑借消費者的熱門內容，Disney Plus的使用者群迅速增長，其流媒體利潤應該會在第4季度和2025 年上升。

迪士尼今年來股價上漲約5.3%，根據FactSet的數據，在33位分析師中有23位給予買入或增持評級，平均價格為110.20美元，以週四收盤價96.2美元，其潛在上漲空間為14.55%。

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