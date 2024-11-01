科技股下殺！道瓊跌378點 台積電ADR挫2.03％

週四美股下跌。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人陸續消化大型科技公司的季度報告，週四在科技股領跌下，美國股市收黑，道瓊工業指數下跌378.08點、0.90%，標普500指數下跌1.86%，那斯達克下跌2.76%，標普及那指均創9月3日以來最大單日跌幅，費城半導體指數重挫4.01%，台積電ADR跌幅為2.03%。

綜合外媒報導，微軟及Meta兩家公司週三盤後公布的業績均超出預期，不過股價仍分別下跌6.05%、4.09%。微軟和Meta均強調，由於人工智慧投資，資本支出正在增加，可能會降低獲利能力。

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在其他「七大巨頭」中，輝達下跌4.72%，亞馬遜和蘋果週四收盤後公布季度業績，受雲端服務部門強勁成長的推動，亞馬遜營收超出預期。而隨著iPhone銷量的成長，蘋果的營收和利潤也超出了預期。

聯準會首選的通膨指標個人消費支出物價指數9月上漲0.2%，符合預期。然而，核心數據年增2.7%，略高於預測的2.6%，數據公佈後，投資人仍押注聯準會將在11月6日至7日的會議上降息25個基點。

週四的個人消費支出數據以及週五的10月就業報告和失業數據，將為聯準會政策會議的利率決定提供資訊。

道瓊指數下跌378.08點或0.9%，收41763.46點。

那斯達克指數下跌512.78點或2.76%，收18095.15點。

S&P 500指數下跌108.22點或1.86%，收5705.45點。

費城半導體指數下跌206.75點或4.01%，收4946.75點。

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