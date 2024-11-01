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電子五哥AI點火 三大法人10月買超這4家

2024/11/01 08:03

法人認為，後續應留意業者第3季財報表現，以及GB200伺服器出貨後帶來的營運效益。資料中心示意圖。（情境照）法人認為，後續應留意業者第3季財報表現，以及GB200伺服器出貨後帶來的營運效益。資料中心示意圖。（情境照）

〔記者方韋傑／台北報導〕時序進入11月，回顧10月電子五哥受惠於OCP （開放運算計畫）高峰會點燃AI題材，三大法人單月同步買超廣達、緯創、和碩、仁寶4家業者；若以月線來看，除了和碩小跌，包含英業達在內的其他4家業者全都收紅。法人認為，後續應留意廠商第3季財報表現，以及GB200伺服器出貨後帶來的營運效益。

廣達（2382） 10月股價收在303.5元，單月強漲14.96%，月線中止連3黑，10月受到外資買超6萬9738張，投信買超7859張，自營商買超648張，三大法人合計買超7萬8245張；管理層看好未來AI伺服器貢獻的業績比重持續上升，加上車用電子產品推升合併毛利率，帶動集團營運更上一層樓。

緯創（3231） 10月股價收在111元，單月勁揚9.9%，月線收紅，10月受到外資買超8萬4260張，投信買超1萬2485張，自營商買超8983張，三大法人合計買超10萬5728張；該集團預計本季開始啟動新竹AI智慧園區產線，第4季AI伺服器營收將繼續維持季增趨勢，也將按計劃深化與緯穎（6669）的合作關係。

英業達（2356） 10月股價收在45.4元，單月上漲5.44%，月線中止連3黑，10月受到外資賣超2萬4912張，投信買超3671張，自營商買超1萬0229張，三大法人合計賣超1萬1012張；營運團隊表示，儘管第3季的伺服器業績已經登峰，此區塊第4季將季減低個位數百分比，但全年整體伺服器營業額仍有2成的增長幅度。

和碩（4938） 10月股價收在99元，單月下跌3.88%，月線中止連2漲，10月受到外資買超2148張，投信買超2876張，自營商買超5538張，三大法人合計買超1萬0562張；目前和碩鎖定區域性雲端服務供應商客戶的策略逐步發酵，獲得輝達（NVIDIA）高度重視，管理層將於本月13日在法說會中更新展望。

仁寶（2324） 10月股價收在35.85元，單月上漲7.65%，月線連3漲，10月受到外資買超6萬0177張，投信買超7906張，自營商買超1萬6583張，三大法人合計買超8萬4666張；仁寶透過攜手集團旗下企業金寶（2312）、康舒（6282），不斷擴大利基型新事業的業績貢獻，管理層看好2025年營運表現將優於今年。

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