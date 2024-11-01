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先進晶片落入華為之手 美參議員批對台積電「監控鬆散」

2024/11/01 06:12

美國民主黨參議員華納，批評美國政府對台積電的「監控明顯鬆散」。（路透）美國民主黨參議員華納，批評美國政府對台積電的「監控明顯鬆散」。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，在台積電生產的晶片出現在遭美嚴厲制裁的華為人工智慧（AI）晶片昇騰910B後，美國民主黨參議員、參院情報委員會主席華納（Mark Warner）致函總統拜登，批評美國政府對台積電的「監控明顯鬆散」。

路透報導，這位重量級國會議員在該信函中也指責，美國政府在執行美國的出口管制上「屢次領導失敗」。此前，台積電通知美方，在華為的AI處理器中發現其晶片，可能違反美國對華為的出口管制。

該信函說，「台積電為華為生產晶片，嚴重影響美國國家安全；我敦促您迅速採取行動，評估與加強現有管制的有效性」。

華納補充，「近期的事件，以及商務部對台積電合規性的明顯監管鬆散，引發有關台積電是否遵守商務部對可輸往中國的AI晶片算力限制的質疑」。

白宮、台積電與華為沒有對此發表評論。

負責出口政策的美國商務部聲明說，「美國史上沒有任何一屆的商務部對中國更為嚴厲」。其標榜已將400多家中國企業列入貿易管制名單中，並推出「廣泛的」新管制，以及去年定罪的案件數量創紀錄新高。聲明補充，「我們將持續動用所有工具：行政、刑事與監管的，來捍衛美國的國家安全」。

中國駐美大使館說，反對美國的出口管制，並敦促美方「停止過度延伸國安概念，以及濫用國家權力打壓中國企業」。

報導說，該信函顯示，美國跨黨派國會議員對於華府沒有採取充分積極的行動，以遏阻北京科技進展的疑慮加劇。美國擔心中國可能利用相關科技，提升其軍事實力。

共和黨國會議員、「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）上週說，台積電該事件代表美國出口管制政策的「災難性失敗」，並要求商務部與台積電立即就該「災難」的範圍作出答覆。

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