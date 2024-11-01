晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

CoWoS加快擴產！台積電中科與南科先進封測廠今展開裝機

2024/11/01 08:06

台積電先進封測二廠區。（取自台積電網站）台積電先進封測二廠區。（取自台積電網站）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片熱潮湧現，不僅帶動晶圓代工龍頭廠台積電（2330）先進製程供不應求，CoWoS先進封裝產能也缺，台積電快馬加鞭持續擴充產能，設備供應鏈傳出，台積電今（1）日起展開中科與南科封測新廠裝機作業，預計最快明年底之前加入量產行列。

設備供應鏈指出，CoWoS先進封裝產能缺，台積電今年以來，積極趕工建廠，位於中科先進封測五廠與南科先進封測二廠區新廠房完工，預計今（1）日起展開裝機，通常裝機至少1季以上，接著試產與通過客戶驗證，預計最快明年底之前可望加入量產行列。

目前台積電徵才訊息也顯示，中科與南科先進封測廠，包括工程師、廠務人員、技術人員都有人力需求。

台積電預估今年與明年CoWoS產能將逐年倍增，希望2025年供給吃緊能緩解，2026年達供需平衡，並持續與後段封測廠合作，以因應客戶強勁需求。

先前外資法人估計，台積電目前CoWoS先進封裝月產能約3.5萬片，原規劃明年底增加到5.5-6萬片，後年底再增加到10萬片，新購入南科群創廠區正進行空間廠務工程改造，預計明年上半年裝機，由於新廠一座座加入，產能增加目標可望提前。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財