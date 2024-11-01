昔日「AI妖股」跌落神壇 美超微市值蒸發2/3

美超微股價暴跌。圖為美超微執行長梁見後。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕昔日「AI妖股」跌落神壇，安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）致函美超微表示，「我們已無法再信任管理層及審計委員會的陳述，也不願與管理階層準備的財務報表有任何關聯，決定辭職」。這項利空讓美超微股價應聲重挫逾32%，週四（10/31）收盤續跌11.97%，每股為29.11美元，自從美超微在3月納入標普500指數以來，市值已經蒸發3分之2，還面臨下市風險。

CNBC報導，美超微在短短兩年內上漲 2000% 以上，一度使得輝達的股價表現相形見絀。歷經史詩般的飆漲後，美超微今年3月獲納入標普500指數。

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美超微被納入標普500指數後不到兩週，股價就飆到 118.81 美元高點，市值接近 700 億美元。此後，該股下跌 72%，市值跌至 200 億美元以下，這表明圍繞人工智慧的炒作可能並不完全合理。

報導提及，根據美超微週三提交至美國證管會（SEC）的文件，安永（Ernst & Young）致函美超微表示，不願與管理階層準備的財務報表有任何關聯，因此決定辭職。這項消息導致美超微股價應聲重挫32%，週四早盤續挫。台北時間10月31日晚間10點35分，美超微暫報27.62美元，跌幅16.5%。

對於安永的決定，美超微發布聲明表示，不同意安永辭職的決定，現正致力挑選負責審計職務的新公司。

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