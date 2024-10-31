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談華為繞道下單 郭智輝:台積電被世界信賴 不可能違反誠信原則

2024/10/31 21:31

中國華為繞道採購台積電晶片持續延燒。經濟部長郭智輝表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電具備誠信，才能成為世界企業。（資料照）中國華為繞道採購台積電晶片持續延燒。經濟部長郭智輝表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電具備誠信，才能成為世界企業。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中國華為繞道採購台積電晶片持續延燒。經濟部長郭智輝今在專訪中表示，台積電不可能為了如此微小利益違反誠信原則，台積電具備誠信，才能成為世界企業，其他的台廠也應該要維持能被世界信賴的特質；至於未來要如何防止類似事件發生，郭表示，會要求最終客戶具結。

外媒報導，華為的人工智慧處理器被發現使用台積電晶片後，台積電停止向中國晶片開發商算能科技供貨。而算能科技則隸屬加密貨幣挖礦設備商比特大陸（Bitmain），該公司發布聲明，宣稱從未與華為有過任何直接或間接的業務關係。

經濟部是否會把華為、比特大陸等公司納入台灣實體清單，經濟部國際貿易署長江文若日前表示，貿易署每季都會找相關單位開會，檢討並更新國內的實體清單，2家公司並未在國內實體清單上面，但允諾下次盤點時間3個月以後會檢討。

郭智輝於專訪中表示，「晶片應該是台積做的，但不是台積電賣的，中間轉好多手」。至於要如何防範，他說明，會要求最終客戶具結，也就是賣給A再賣給B、C都要報告，出口時就要簽約具結，被抓到就要罰錢。

郭也說，台積電之所以能成為世界企業，是因其誠信，台灣能被全球尊重，也是有誠信、被信賴，若企業所承諾事項無法做到就會被唾棄。他強調，台灣企業被世界所信賴，建立的過程並不容易，盼能夠保持。

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