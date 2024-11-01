砸200億收購不到3年玩完！英特爾以色列雲端公司倒了

英特爾決定關掉以色列雲端服務公司。圖為英特爾執行長季辛格。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾在2022年3月花費6.5億美元（約台幣208億），收購以色列雲端服務公司Granulate，近幾個月因未找到買家決定收攤並展開大裁員。此事表明英特爾為了轉型持續削減成本，包括裁員及縮減投資計畫等。

綜合以媒報導，Granulate是一家雲端服務公司，在季辛格（Pat Gelsinger）回鍋擔任英特爾執行長之後收購的，未料，近期英特爾財務狀況陷入困境，決定放棄Granulate。這家曾經被寄予厚望的獨角獸，在英特爾的戰略調整中未能倖免。

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近幾個月來，英特爾試圖出售 Granulate 的業務卻未能找到買家。最終，英特爾決定關閉這家公司並裁掉 100 多名員工。此次裁員也是英特爾以色列公司本週進行更廣泛裁員的一部分。

英特爾證實關掉Granulate，並表示，這是其轉型過程的一部分，將繼續審查產品組合，確保與戰略目標和核心業務一致。同時，英特爾將停止 Tiber 應用級最佳化產品線，並承諾在 2025 年第一季前確保客戶順利過渡並繼續提供支援。

以媒直言，當初收購Granulate 並不適合英特爾，這項收購案的受益者只有Granulate的創辦人Tal Saiag 和Asaf Ezra，以及投資者Insight Partners、Hetz、TLV Capital 和Red Dot。

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