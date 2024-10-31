郭智輝：向菲律賓買綠電 每度成本絕不會超過4元

郭智輝表示，向菲律賓買綠電，每度成本絕不會超過4元。（圖取自寶島全世界）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝接受媒體人鄭弘儀訪問，再談菲律賓買綠電話題，他強調，要讓用電者無煩惱並買到便宜綠電，因菲律賓地大、距離近，能發展地熱、光電、風電等，只要具備規模經濟，綠電產品組合加上線損，每度不會超過4元，跟台灣發電成本相當，關鍵還是綠電，郭智輝更拋出，在菲國可落實境外關內政策，仿效類似深圳特區做法，評估報告會在半年內出爐。

郭智輝因拋出菲律賓種綠電引發爭議，他親上廣播節目還原，美國、日本、菲律賓等今年四月啟動「呂宋經濟走廊」計畫，盼在綠色能源、基礎建設、減碳、半導體等領域，他說，這確實與台灣沒關係，但美國朋友詢問台灣民主同盟國家，「有沒有辦法幫忙?」

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他也研究，新加坡向澳洲買綠電、英國也跟摩洛哥買電，距離逾越4千公里，「這麼遠都能送到」，確實可以討論；郭智輝說，菲律賓離台灣近，且呂宋島面積大。郭智輝也坦言，AI驅動需求提早到來，加上國內光電有農地、糧食爭議，地方政府多反對，而離岸風電開發也遇到成本、國產化開放、融資等挑戰，台灣的電沒問題，但綠電可能落後。

若能向菲律賓安全買電，成本、技術他也向專家請教，因土地夠大，成本就會降低，他說，太陽光電每度可能降到3元、陸域風電還可能是2元以下，地熱未來發展也是4元內。

郭智輝也修正，海纜送電的線損可由3成下修到15%內，對每度電的影響約是0.5元到1元，他指出，各類能源透過產品組合經由海纜送電回台灣的屏東或高雄，｢絕對不會超過4元」，不僅跟台灣的發電成本差不多，且還是綠電。

郭智輝說明，除了海纜之外，船運可透過「貨櫃儲電箱」，日本已有最新技術，一艘船約可供250MW，若是四艘船就相當於1GW，接近一部核三機組。

郭智輝更拋出，菲律賓也能落實境外關內政策。他指出，中國的深圳經濟特區是產電重鎮，台灣若可由美、日牽線，在菲律賓也談到「特區」，給予台灣廠商更好的租稅等好的條件，一方面貢獻菲律賓GDP，而台灣高耗能耗電產業如鋼鐵、石化等外移發展，用便宜的電也能降低成本，甚至規模經濟生產還能與中國抗衡，並解決台灣非區域經濟整合成員國的特殊情況。

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