1兆新廠喊卡惹怒德國人？英特爾這款CPU在德最大電商銷售「0」

英特爾酷睿Ultra 200S（Arrow Lake）系列桌上型CPU，在德國最大DIY電腦零件電商Mindfactory的網站，迄今銷售數據掛零。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕10月24日發布的英特爾酷睿Ultra 200S（Arrow Lake）系列桌上型CPU，在德國最大DIY電腦零件電商Mindfactory的網站，迄今銷售數據掛零。金融分析師表示，英特爾原計在德國馬格德堡市（Magdeburg）投資300億歐元（約台幣1兆）建廠，如今已經暫緩，德國人恐怕不想買更多英特爾CPU，這可能是Arrow Lake在該國銷售疲軟的原因之一。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，雖然一些 Arrow Lake 晶片在Newegg 和亞馬遜等美國電商平台上已經售罄補貨中，在德國最大的PC零件電商Mindfactory的網站，迄今卻沒有賣出半顆。

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報導指出，英特爾約有 40 款產品以均價388 歐元銷售，佔 Mindfactory CPU 銷售量的 5.19%。相較之下，AMD 排名第一和第二的晶片Ryzen 7 7800X3D和Ryzen 7 5700X3D，分別售出 190 顆和 80 顆。AMD的主機板銷售比重從88.65%上升到93.75%，將英特爾逐步淘汰。

報導稱，Arrow Lake 的發布令人失望，發布不到一周幾乎讓人忘記，這對於苦苦掙扎的英特爾來說並不是一個好消息。該公司一直處於多年來最糟糕的財務狀況之一，其8月的財報電話會議顯示，今年第二季虧損 16 億美元，為此，英特爾宣布裁減15%的員工以及縮減晶圓廠投資。

金融分析師稱，英特爾尚未完工的德國馬格德堡市（Magdeburg）據報已停止建設，並可能被廢棄。德國人的後院有一座價值 300 億歐元的未完工英特爾工廠，他們可能不會對購買更多英特爾處理器感到興奮，這可能是 Arrow Lake 在該國銷售疲軟的原因之一。

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