11月民生、電業氣價凍漲 工業氣價漲3％、今年第四度調漲

中油宣布11月氣價，工業漲3%，民生、電業凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油今（31）日宣布，11月工業氣價再度調漲3%，今年6月以來第四度調漲。中油說明，因用戶平均售價仍低於目前成本，天然氣大幅虧損，須適度反映部分氣源成本，不過，考量民生穩定，11月民生用戶、電業用戶的氣價均不調整，由中油吸收。

中油指出，目前工業用戶平均售價仍低於目前成本，致天然氣大幅虧損，為適度反映部分氣源成本，11月份工業用戶氣價平均調漲3%（0.3856元/立方公尺），調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由中油吸收。

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中油補充，110年至113年9月吸收工業用戶（含合格汽電共生系統及公用天然氣事業售予工業用戶）氣價金額已超過1300億元。

另外，依據政府核定之天然氣價格公式計算，電業用戶氣價不予調整。民生用戶也因為考量民生物價穩定，持續凍漲。

中油表示，此次工業用戶的氣價調整旨在符合公平、合理及使用者付費原則，並減少對工業用戶補貼，各用戶別天然氣產品價格及氣費計算方式，參考中油全球資訊網公告天然氣牌價表。

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