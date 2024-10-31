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地價稅11/1開徵！逾期最慘加10％滯納金

2024/10/31 18:20

彰化縣地方稅務局提醒，今年的地價稅從11月1日開徵，繳納期限到11月30日，剛好遇到星期六順延至12月2日。（記者張聰秋攝）彰化縣地方稅務局提醒，今年的地價稅從11月1日開徵，繳納期限到11月30日，剛好遇到星期六順延至12月2日。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明天（11月1日）就要繳地價稅了！彰化縣地方稅務局提醒，今年的地價稅從11月1日開徵，繳納期限到11月30日，剛好遇到星期六順延至12月2日星期一，民眾務必在期限內繳納，以免逾期被加徵滯納金，每逾3日加徵1%，最高可達10%。

開徵稅單已在10月24日寄出，民眾如果沒有收到繳款單，或是弄丟了，可以撥打電話、上網申請補發，或直接到稅務局、各鄉鎮市公所的服務櫃台補發，也可以就近到四大超商的KIOSK多媒體機來申請。

若有民眾名下超過2筆以上的土地，會是1筆土地就1張稅單，2筆就2張依此類推嗎？對此，彰化縣地方稅務局表示，只會全部統整成一張稅單，且應納稅額會依同一縣市內所有土地的地價總額計算。

由於地價稅以公告地價當基準開徵稅金，公告地價漲，地價稅金額也隨之增加，今年彰化縣公告地價平均微調2.62%，因此，今年民眾收到地價稅單時，腦海應該會有想法，物價變貴已是日常，怎麼也加稅了，經濟壓力會更有感。

彰化縣地方稅務局表示，今年適逢每2年一次的地價重新規定，因此今年的地價稅將以「新」地價來計算，也就是有調整的公告地價。

為方便民眾繳稅，納稅義務人除了可以持繳款單到代收稅款的金融機構（郵局不代收）外，也可以到便利商店（限3萬元以下）繳納，或是使用自動櫃員機、信用卡、晶片金融卡等方式轉帳繳納。如果民眾已經辦理活期或儲蓄存款帳戶轉帳繳稅，務必在12月2日深夜24時前，要讓帳戶內有足夠的存款才能扣款成功。

開徵期間，彰化縣地方稅務局在1樓大廳設置開徵櫃檯，且中午12點至下午1點原午休時段不打烊，照常服務，方便上班民眾繳費。

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