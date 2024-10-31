三星集團慘事連莊！三星SDI第三季獲利重摔7成

三星SDI第三季獲利大幅衰退。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星集團旗下子公司-三星電子及三星SDI近日陸續發布第三季財報，均不如市場預期，三星電子半導體部門第三季獲利季減40%，比分析師預期少了快一半，凸顯三星電子沒有受惠於AI熱潮；電池大廠三星SDI也因歐洲電動車需求疲弱，第三季營業利潤較去年同期暴跌71.1%。

韓國三星電子2024 年第三季財報出爐，第三季營業利益 9.1834 兆韓元，年增277.37%，卻低於第二季的10.4兆韓元。

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按各部門業績觀察，負責半導體業務的設備解決方案（DS）部門營業利益為 3.86 兆韓元，比第二季大跌超過40%，更低於分析師預估的6.7兆韓元。這表明三星在這波 AI 熱潮下，半導體事業沒有受惠，造成獲利較上季減少。

三星集團另一家子公司三星SDI第三季財報也欠佳，韓媒ThElec指出，三星SDI第三季營業利益為1299億韓元，較去年同期大跌71.1%，第三季營收也下滑30%至3.95兆韓元。

在三星SDI的總收入中，電池銷售收入為3.67兆韓元，年減31%，電池業務的營業利益比去年大幅下滑85%。

三星SDI表示，由於歐洲電動車需求放緩，方形電池的獲利能力下降，儘管環境困難，但透過與通用汽車合資生產高端棱柱形電池以及來自歐洲和亞洲的新OEM訂單，為未來的成長奠定了基礎。

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