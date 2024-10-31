揮別面板重資產投資！彭双浪：友達邁向輕資產模式

友達董事長彭双浪（中），友達將邁向輕資產模式。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）董事長彭双浪今日表示，友達轉型策略中，資產活化是其中一環，未來將會持續檢視不同世代產線效率，持續透過生產活化、騰籠換鳥優化廠房利用空間，邁向輕資產生產模式，以降低資本支出。

友達財務長張博儀說，友達第三季折舊85億元、全年340億元，今年第三季資本支出56億元，全年資本支出經內部重新審視支出方案後，下修至310億元，比原先通過金額減少20億元。

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張博儀表示，明年度資本支出還要等董事會核定，不過友達將從過往面板重投資轉向輕投資模式，未來資源會以Mobility Solution智慧移動及Vertical Solution垂直場域為主，每年資本支出將會逐年下降。

彭双浪指出，友達日前已經公告處分台南廠與美光，預計可在年底前完成過戶，處份利益約42億元。而友達活化資產動作還會持續，閒置廠房除騰籠換鳥、改生產更高價值產品外，也會在適當時候予以出售，資金就可以用來支持公司整體營運資金調度，擴充友達三大支柱發展。

另外，友達也與台積電 （2330） 、日月光投控 （3711） 等重量級大廠一起加入矽光子聯盟。

友達總經理柯富仁說，光電領域一直都是面板廠的核心優勢，友達在矽光子發展中看到面板廠的機會，是在AI產業裡針對有關伺服器或是高速運算模組內部通訊上必須解決的課題，比如在GPU晶片與記憶體中間，利用光通訊解決傳統導線頻寬散熱問題。友達希望透過參與聯盟可以參與制定產業規範、設計並找尋新的市場商機。

為支持星耀能源股份有限公司（以下簡稱「星耀能源」）擴大經營，並透過產業鏈垂直整合與水平擴張，朝向成為淨零方案的完全供應商，友達董事會今日也通過星耀能源資本架構重組計畫。

友達及子公司康利投資將以所持有星耀能源之全數股份充抵出資額，以股份轉換方式，參與發起設立星耀能源控股股份有限公司（名稱暫定，以下簡稱「星耀控股」），星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司。

星耀能源係於2017年成立，積極投入太陽能電廠的投資，隨著大型案場陸續進行併網，星耀能源近年來的營運效益持續上升，成績顯著。迄今星耀能源已成功併網的裝置容量約為359MW。

友達集團對星耀能源的累計投資金額達新台幣26.4億元，持股比例為33%。股份轉換後，友達對星耀控股持股比例沒有變動。換股作業完成後，星耀控股將計畫進一步進行公開發行，進一步投入其它再生能源領域及相關輔助事業，建立完整的再生能源產業鏈，打造永續經營的綠能運營平台。

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