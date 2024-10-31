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外企又出事！ AZ中國區總裁王磊遭調查

2024/10/31 17:01

阿斯特捷利康（AstraZeneca）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府接受調查。（路透資料照）阿斯特捷利康（AstraZeneca）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府接受調查。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國生技藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）10月30日發布公告指出，其中國區總裁王磊正配合中國政府的調查，若有要求，AZ也會全力配合調查，但並未說明王磊為何被調查，也未說明他是否遭拘留以及目前身在何處。由於近年來已有多家外企和其高管遭中國調查和拘留，北京當局對王磊採取的行動，再度引發外企擔憂。

在王磊被調查的消息曝光後，倫敦上市的AZ股價10月30日盤中一度重挫5.5%，收盤下跌3.2%。

綜合外媒報導，王磊是中國最知名的藥廠高管之一，AZ於中國的發展中扮演關鍵角色。王磊遭調查，可能顯示北京當局正在擴大對AZ中國業務的審查，對於高度依賴中國市場的AZ而言是個令人擔心的發展。根據AZ的財報，該公司去年在中國的營收達59億美元，占總營收的13%。

今年9月初，AZ證實有部分員工遭深圳警方調查，5名現任和離職員工遭拘留，這些人都是中國公民，在AZ的腫瘤部門銷售癌症藥物，但他們蒐集患者資料的做法涉嫌違反中國的相關法規，還涉嫌進口尚未獲得批准在中國銷售的藥物。

AZ中國區過去的1名高管，目前擔任中國藥廠百濟神州大中華區商務長的殷敏，也因在AZ任職期間涉嫌參與走私，10月25日遭深圳緝私部門帶走調查，她以前在AZ的多名部屬也涉嫌騙保、走私等罪名被帶走。當時王磊回應：「我沒有什麼好說的，我沒有了解這麼多的事。」

2022年初中國相關機構調查發現，AZ員工涉嫌醫療保險詐騙案，當時也有AZ高管被捕。目前並不清楚王磊被調查，是否與上述一連串事件有關。

由於地緣政治緊張局勢升高，加上中國近年來陸續發布新版「反間諜法」、「保守國家秘密法」 等法規，許多外企對於中國經商環境感到憂心忡忡。

自2023年以來，已有多家外企遭中國警方突擊搜查。2023年3月，美國盡職調查公司美思明智（Mintz）北京辦事處遭突擊搜查，有5名中國籍員工被捕，之後該公司遭以非法蒐集資料為由法款。

2023年3月日本藥廠安斯泰來1名日籍高管被控涉嫌從事間諜活動而遭拘留，今年8月遭中國檢察機關以間諜罪起訴。2023年5月，美國諮詢業者凱盛融英（Capvision）的北京、上海和蘇州辦公室遭突擊搜查。

王磊在去年5月於江蘇無錫舉辦的AZ進入中國30週年慶祝活動中，聲稱要把AZ打造成「愛黨愛國的本土跨國企業」，儘管他表態向中國宣誓效忠，仍遭中國當局調查。

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